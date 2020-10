Stefano Sala non ha digerito affatto alcune dichiarazioni di Dayane Mello: "Basta dire bugie su nostra figlia", sono state le parole dell'ex compagno della modella brasiliana. "È rimasta incinta dopo soli 15 giorni", sono state queste alcune affermazioni di Stefano che ha raccontato come l'amore tra loro non sia mai sbocciato. Sala ha affermato che siccome c'è di mezzo una bambina, quando Dayane uscirà dal reality dovrà dare delle spiegazioni su alcuni suoi atteggiamenti. Invece Andrea Zelletta ha rivelato alcuni aspetti negativi del suo passato a Massimiliano Morra, l'ex di Uomini e Donne ha ammesso di avere avuto dei momenti di forte difficoltà economica.

Stefano Sala contro Dayane Mello

Stefano Sala ha affermato che Dayane gli ha comunicato di essere rimasta incinta solamente dopo 15 giorni che i due si erano conosciuti. "Uscivo da una storia con un'altra donna ma non abbiamo mai avuto dubbi sul tenere la bimba", ha sentenziato l'uomo rievocando ricordi passati. Stefano ha ammesso che dopo un anno di convivenza le cose non andavano molto bene, quell'amore considerato finito di fatto non era mai cominciato. Sicuramente, sostiene Sala, "c'era una grossa passione e ho provato di tutto per recuperare la relazione". L'ex coppia ha ottenuto l'affido congiunto di Sofia, la bimba vive con il papà e Stefano ha sostenuto: "mi occupo io di lei, delle spese e degli alimenti".

L'ex compagno della Mello si è detto molto irritato per alcune parole e alcuni racconti poco veritieri dell modella, ha asserito di pretendere delle spiegazioni da lei anche a nome della sua famiglia. Lo sfogo di Sala è continuato senza sosta e ha svelato che i compagni di scuola di Sofia chiedono conto alla bimba dei comportamenti della mamma all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Al momento l'uomo ha pensato di non intervenire in maniera diretta con la brasiliana ma ha affermato che se le illazioni dovessero continuare saprà sicuramente come agire.

Rivelazioni di Andrea a Massimiliano sul suo passato

Andrea Zelletta è stato protagonista di un fitto colloquio con Massimiliano Morra, l'ex tronista di Uomini e Donne ha parlato all'attore della sua voglia di riscatto.

"Ci sono stati momenti della mia vita in cui non avevo un euro in tasca", sono state le parole di Zelletta al compagno di avventura. Andrea ha rivelato di aver fatto molti lavori per non chiedere ai propri genitori di pagargli l'affitto di casa, Massimiliano lo ha rincuorato affermando di venire anche lui da una famiglia molto umile. Zelletta ha chiosato ammettendo di riflettere molto dentro la casa del Grande Fratello e che trarrà sicuramente degli insegnamenti anche per la sua vita fuori.