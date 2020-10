Gli spoiler della soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricchi di sorprese per i fan. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre Tim Saalfeld verrà ingiustamente incolpato per l'aggressione di Dirk.

Nadja Holler, infatti, riuscirà a intrufolarsi nella stanza d'ospedale della vittima e lo convincerà a testimoniare contro Saalfeld. Nonostante sia innocente, Tim non saprà che fare e si sentirà senza speranza, così penserà di fuggire il più lontano possibile. Christoph deciderà di aiutare Saalfeld e acquisterà per lui dei biglietti di sola andata per Bangkok.

Nadja si traveste da infermiera e si reca da Dirk

Nelle puntate di Tempesta d'amore, che verranno trasmesse dal 5 al 9 ottobre, dopo l'aggressione subita da Nadja Holler, Dirk si risveglierà ma non ricorderà nulla di quanto accaduto e soprattutto non saprà spiegarsi come sia finito in quello stato e chi sia il colpevole.

Nel frattempo Nadja metterà in atto un diabolico piano: la donna si travestirà da infermiera e si introdurrà di nascosto all'interno dell'ospedale, dopodiché cercherà la stanza di Dirk. La Holler entrerà nella camera di Baumgartner e cercherà di convincerlo a dare la colpa della sua aggressione a Tim Saalfeld. Dirk accetterà le condizioni della donna e incolperà quindi il povero Tim di averlo assalito.

Tim pensa di fuggire

Tim verrà quindi incolpato per l'aggressione subita da Dirk, ma essendo consapevole di essere innocente cercherà in tutti i modi di dimostrarlo. L'uomo non saprà a chi rivolgersi per i suoi problemi, così contatterà Christoph, poiché sarà certo di potersi fidare della disponibilità dell'uomo: Saalfeld avrà intenzione di darsi alla fuga, non sapendo come dimostrare la sua innocenza e chiederà aiuto all'albergatore.

Christoph comprenderà la decisione di Tim e consiglierà all'uomo di scappare in un altro continente, nell'attesa che le indagini del commissario Meyser si interrompano, o che venga trovato il vero colpevole.

Così Christoph acquisterà dei biglietti aerei di sola andata per la capitale della Thailandia, Bangkok, e li consegnerà a Saalfeld, ma l'uomo non sarà ancora sicuro di come agire ed esiterà prima di partire.

Le condizioni di Dirk peggiorano

Dirk sarà ancora ricoverato presso l'ospedale e all'improvviso le sue condizioni di salute peggioreranno nonostante le cure, l'uomo inoltre sarà ancora senza memoria. Intanto Tim avrà in mente un piano per depistare le indagini del commissario Meyser, con lo scopo di prendere più tempo, così chiederà aiuto a suo fratello Boris.

Nel frattempo il commissario Meyser continuerà le indagini riguardo l'aggressione di Dirk e includerà nella lista dei sospettati: Linda, André e Tim. Quest'ultimo spiegherà a suo fratello gemello Boris il suo particolare piano: i due dovrebbero scambiarsi di ruolo, in modo che Boris - fingendosi Tim - possa rimanere a Bichlheim e scoprire il colpevole, mentre il vero Tim partirebbe per la Thailandia per stare al sicuro.