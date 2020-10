Prosegue la programmazione settimanale della soap tv italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa su Rai 3. Secondo le anticipazioni televisive degli episodi in onda da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre, Giulia sarà determinata nel raccontare nella trasmissione radiofonica di Michele quanto le è successo. La Poggi proseguirà le sue indagini per incastrare Marco Modica, ma la donna dovrà subire ancora le angherie dell'uomo. Inoltre Serena e Leonardo saranno preoccupati per le condizioni di salute del bambino che la donna porta in grembo.

Giulia racconta in radio quanto le è successo

Nella puntata di Un Posto al Sole di lunedì 19 ottobre, ci sarà un'aria più distesa nei rapporti tra Filippo e Serena e i sentimenti tra i due torneranno a manifestarsi in maniera chiara.

Anche in questa circostanza un evento improvviso potrebbe determinare a rovinare l'idillio appena ritrovato. Intanto Niko continuerà a creare problemi alla sua famiglia, mentre Giulia prenderà parte alla trasmissione in radio di Michele per poter così raccontare la sua storia.

Nell'episodio di martedì 20 ottobre, Serena e Leonardo saranno preoccupati per le condizioni di salute del bambino che dovrà nascere a breve. Nel frattempo Alberto sfogherà tutte le ansie per i problemi economici contro Clara, mentre Patrizio continuerà ad essere ancora innamorato della ragazza. Intanto Giulia si troverà a parlare alla radio di quanto è successo a lei, per evitare che altre donne potranno subire la stessa cosa.

Giulia avvia le sue ricerche contro Marco Modica

Mercoledì 21 ottobre il rapporto tra Serena, Filippo e Leonardo sarà sempre più complicato [VIDEO] in quanto la donna vorrà la vicinanza dell'ex marito, mentre l'Arena proverà un profondo rancore contro la donna. Intanto Clara sarà molto debole e troverà un valido aiuto in suo amico, molto legato alla ragazza.

Inoltre Rossella dovrà sostenere un altro esame universitario.

Nella puntata di giovedì 22 ottobre, Giulia avrà raccontato in radio la sua dolorosa esperienza e il suo intento adesso sarà quello di proseguire nelle sue indagini per incastrare Marco Modica. Solo che il suo attivismo finirà per generare più di qualche fastidio.

Nel frattempo Serena si troverà a dover calmare Leonardo in preda ad una forte ira.

Bice vuole vendicarsi

Secondo le trame di venerdì 23 ottobre, Giulia sarà turbata dall'ultima angheria perpetrata dal signor Modica e avrà una reazione che non sarà esente da conseguenze. Ferri proseguirà nel suo gioco di seduzione verso Lara, con quest'ultima che proverà a misurare il coinvolgimento dell'uomo. Infine Bice vorrà vendicarsi del tradimento e punterà Michele, mentre Mariella cercherà di calmare la sua amica e di evitare i suoi propositi bellicosi.