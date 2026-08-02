Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 3 al 7 agosto, Clara scoprirà il tradimento di Eduardo e che Rosa le ha tenuto nascosta la verità per molto tempo. Inoltre Massaro e Cotugno si sfideranno per conquistare Bice.

Giulia, invece, cercherà di aiutare Ida e Diego, mentre Roberto sarà affascinato dalla sua ex Greta.

La malattia di Luca peggiora

Alberto comunicherà a Federico che Gianluca non partirà con loro in vacanza, ma il piccolo non prenderà bene la novità. Intanto Anna vorrà confrontarsi con Gianluca per chiarire quanto successo, ma non sarà facile colmare la distanza da lui.

Inoltre Guido e Mariella faticheranno a gestire l'insofferenza di Bice. L'arrivo di Cotugno complicherà le cose e Massaro si mostrerà geloso, al punto da volere sfidare il barone. Del Bue cercherà di far ragionare l'amico, per evitargli di compiere azioni di cui potrebbe pentirsi.

Nel frattempo Luca dovrà nuovamente fronteggiare i sintomi della sua malattia. In tutto questo, Niko e Manuela riferiranno ai familiari l'esito dello psicologo, mentre Jimmy troverà un poco di serenità che gli consentirà di poter confrontarsi con i propri coetanei. Rossella e Nunzio, invece, saranno prossimi a fare ritorno a Napoli.

Rossella è dispiaciuta con Gianluca

Manuel vorrà vedere suo zio Eduardo, ma Rosa continuerà ad inventare scuse.

Clara comprenderà che la cognata le stia nascondendo qualcosa e scoprirà il tradimento di Sabbiese, ma anche che Picariello le ha tenuto nascosta la verità per molto tempo. Inoltre Giulia cercherà di porre fine alle liti tra Ida e Diego, ma senza successo. Rossella, invece, sarà dispiaciuta per non avere detto per tempo a Gianluca della storia tra Alberto ed Anna.

Nel frattempo Bice sarà felice di essere corteggiata da Massaro e Cotugno. In tutto questo, Roberto sarà affascinato sempre di più dall'ex Greta, mentre Jimmy apprenderà che a settembre inizierà la psicoterapia. Raffaele, invece, saluterà i condomini di Palazzo Palladini e questo darà l'avvio alla pausa estiva.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Luca è stato vittima di una truffa, ma il pronto intervento di Rosa ha evitato che potessero sorgere dei problemi. Inoltre Diego ha preso la decisione di salvaguardare la propria relazione con Ida e ha chiesto a Giulia di aiutarlo.

Ornella, invece, ha compreso per chi prova realmente dei forti sentimenti, mentre Jimmy ha proseguito con il proprio atteggiamento apatico e Niko, Manuela e Micaela.