La puntata di Un posto al sole del 15 dicembre si è chiusa con un clamoroso cliffhanger. Negli attimi finali della puntata si è visto infatti Gennaro pronto a sparare ad Okoro pur di metterlo a tacere. Ma non andrà davvero così. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 22 fino al 26 dicembre rivelano un quadro molto diverso. Okoro infatti verrà arrestato e dovrà decidere se fare il nome del suo ex capo oppure restare in silenzio.

Gennaro Gagliotti trema dopo l'arresto di Okoro

Come prevedibile Gennaro non sparerà a Okoro. Presumibilmente verrà fermato dall'arrivo della polizia e riuscirà a scappare senza essere visto.

I guai per l'uomo però non finiranno qui. Con Okoro in carcere Gennaro sarà ben consapevole di trovarsi in una situazione molto pericolosa. Se è vero che lui non ha mai agito in prima persona è altrettanto vero che il suo comportamento lo rendeva qualcosa di molto simile a un mandante o almeno di un complice.

A onor del vero va detto che Gennaro, crudele ma scaltro, non ha mai incoraggiato Okoro nei suoi colpi di testa e nell'aggressione ad Agata. Tuttavia il suo coinvolgimento nei crimini di Okoro è certo e di sicuro lo metterebbe nei guai. A tutto questo si aggiunge la questione del caporalato e del lavoro in nero. Si tratta di reati meno gravi rispetto all'omicidio ma comunque sufficienti ad affossare il marchio Gagliotti e a mettere seriamente nei guai l'uomo.

Agata Rolando e la maledizione che paralizza Okoro

Con Okoro dietro le sbarre Gennaro sarà pienamente consapevole di essere nei guai. Nel frattempo Roberto e Marina gioiranno convinti che questa sia l'opportunità tanto attesa per togliersi di mezzo lo scomodo socio.

Ma almeno inizialmente le cose prenderanno una piega ben diversa da quella che tutti si sarebbero aspettati. Okoro infatti, terrorizzato all'idea di aver ricevuto un sortilegio dalla medium Agata Rolando, si chiuderà nel silenzio totale con inquirenti e magistrati.

Un vero colpo di fortuna insomma per Gennaro. Purtroppo per lui, però, la linea di condotta di Okoro non durerà a lungo e gli inquirenti lo convinceranno a parlare.

Un posto al sole: è la fine per Gennaro?

Le cose non si metteranno affatto bene per Gennaro che si troverà così a trascorrere un pessimo Natale. Con Vinicio partito con Alice e sua moglie ormai allontanata, l'uomo si ritroverà più solo che mai. A peggiorare la situazione ci sarà la possibilità concretissima che Okoro faccia il suo nome e lo trascini in un incubo giudiziario.

Le anticipazioni non rivelano molti altri dettagli ma a quanto pare il cerchio si stringerà sempre più intorno a Gennaro. Questa volta lo scaltro imprenditore potrebbe trovarsi in serissimi guai, con buona pace di Roberto e Marina che finalmente vedranno avvicinarsi l'occasione tanto attesa per liberarsi di lui.