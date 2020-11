Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle prossime puntate Can andrà via da Istanbul dopo che Sanem lo accuserà di aver bruciato il suo libro. Lasciata dal suo fidanzato, la giovane Aydin cadrà in depressione e trascorrerà del tempo in una clinica. Una volta tornato in città, Can verrà messo al corrente sulla situazione da Emre.

La soap opera turca va in onda tutti i weekend su Canale 5 e racconta la storia d'amore divertente e travagliata tra Can, fotografo e proprietario della Fikri Harika, e Sanem, giovane scrittrice e sua nuova dipendente.

Sanem incontra Can per la prima volta dopo un anno

Can lascerà Istanbul poiché Sanem lo accuserà di aver bruciato il suo libro e lo caccerà dall'ospedale dove si trova Yigit. A quel punto, Divit non saprà come far cambiare idea alla sua fidanzata e l'unica soluzione sarà quella di cambiare città. Dopo un anno il giovane ritornerà ad Istanbul e vedrà casualmente Sanem che è intenta a comprare un biglietto per il cinema. Can la seguirà di nascosto e sarà colpito ancora una volta dal suo profumo. Aydin, dal suo canto, si renderà conto poco dopo della presenza di Divit e ne resterà paralizzata. Sanem ha cambiato anche lei città nella speranza di dimenticare il suo amore dedicandosi alla creazione di nuove fragranze.

Aziz torna in città, la Fikri Harika in fallimento

Le anticipazioni turche raccontano che Sanem si trasferirà fuori città per allontanarsi da tutto ciò che le ricorda Can e dal suo quartiere di origine. Intanto, Leyla ed Emre andranno a vivere a casa di Mevkibe e il giovane resterà senza lavoro. La Fikri Harika, infatti, andrà in fallimento quando Can andrà via e l'unica persona che vorrebbe riformarla è Deren.

La giovane troverà la sua occasione di risanare l'azienda quando Aziz farà ritorno in città. Intanto, Huma continuerà a manovrare Yigit nella speranza che entri nel cuore di Sanem. La minore delle Aydin, intanto, scriverà un libro che racconterà la sua storia d'amore con Can e riuscirà ad ottenere molto successo.

Can viene a sapere da Emre della depressione di Sanem

Can farà ritorno in città e, dopo aver incontrato Sanem, sarà molto confuso. Intanto, Aziz proverà a trattenerlo per un po', nella speranza di rimettere insieme la Fikri Harika. Aydin mostrerà tutto il suo risentimento nei confronti di Divit per averla lasciata senza una spiegazione. Can si renderà conto che la giovane prende dei farmaci e chiederà spiegazioni ad Emre. Il giovane gli racconterà che, dopo essere stata abbandonata da Divit, Sanem ha avuto un forte crollo nervoso ed è caduta in depressione. Per questo motivo, Mevkibe e Nihat sono stati costretti a ricoverarla in una clinica, dove la giovane ha fatto la conoscenza della sua nuova amica Deniz.