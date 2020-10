Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle prossime puntate Can sarà sempre più geloso del rapporto tra Yigit e Sanem. Il fotografo, infatti, è convinto che il fratello di Polen abbia un debole per la sua fidanzata ed inizierà ad indagare su di lui per il bene di Aydin.

La soap opera turca va in onda tutti i weekend su Canale 5 e racconta la storia d'amore tra Sanem Aydin, aspirante scrittrice, e Can Divit, famoso fotografo e proprietario di un'azienda.

Sanem scrive un libro, Can geloso di Yigit

Nelle prossime puntate, Yigit dirà a Sanem che un suo socio americano è alla ricerca di nuovi autori per la pubblicazione di alcuni libri.

La giovane deciderà quindi di impegnarsi a scrivere quanto più velocemente possibile alcune pagine del libro, in modo da poter presentare la sua idea al partner di Yigit. Sanem sarà molto entusiasta e racconterà la bella notizia a Can, ma il suo fidanzato non riuscirà a condividere con lei la sua gioia. Il fotografo, infatti, avrà sempre più dubbi riguardo il fratello di Polen e sarà pienamente convinto che il giovane abbia un debole per la sua amata. Sanem, dal canto suo, crederà a Yigit quando le racconterà di essersi innamorato di Deren. La convinzione di Can lo porterà a mettere in dubbio ogni parola del fratello di Polen e non crederà al fatto che lui voglia davvero aiutare Sanem ad emergere come scrittrice.

Intanto, Aydin prenderà molto male la notizia che Ahyan lascerà la città e si sentirà abbandonata da tutte le persone che ama. Sanem, infatti, dovrà fare i conti anche con il matrimonio di Leyla ed Emre che la porterà ad allontanarsi, inevitabilmente, anche da sua sorella.

Can inizierà ad indagare su Yigit

Preso dai forti dubbi che nutre nei suoi confronti, Can deciderà di indagare su Yigit e sul presunto socio degli Stati Uniti. Il fotografo approfitterà di alcune conoscenze che ha in America per scoprire se effettivamente il fratello di Polen abbia dei soci che lavorano lì.

Can deciderà di mantenere segrete le sue intenzioni a Sanem, la quale sarà all'oscuro di tutto e si impegnerà a scrivere il libro. Nonostante il suo impegno, però, Aydin non riuscirà a raggiungere l'obiettivo: tra i motivi del suo fallimento vi saranno le pressioni da parte di Huma, che tenterà di allontanare in tutti i modi il fotografo da Sanem, e l'allontanamento di Ahyan e Leyla. Intanto, le questioni tra Sanem e Can verranno accantonate per fare spazio ai festeggiamenti del matrimonio di Emre e Leyla. I due, infatti, decideranno di sposarsi nuovamente per far felici Huma e Mevkibe, le quali prenderanno molto male il fatto di non essere state invitate al primo matrimonio.