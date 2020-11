Gerry Scotti è guarito dal Coronavirus. Il conduttore lo ha annunciato con una foto su Instagram direttamente da casa sua nella giornata di ieri, lunedì 16 novembre. ''A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me.'' Pochi minuti dopo la notizia, il programma di Striscia la Notizia ha fatto sentire la sua vicinanza al conduttore con un semplice 'Ben tornato Gerry'.

Il presentatore aveva contratto il virus il 26 ottobre e dopo alcuni giorni di isolamento tra le mura domestiche, è stato costretto a recarsi in ospedale.

Diversamente da quanto era stato riportato in precedenza, non è mai stato ricoverato in terapia intensiva. A spiegare la situazione è stato Massimo Villa, ufficio stampa del conduttore, a Fanpage. Ha dichiarato che Gerry ha contratto una forma aggressiva del virus, ma non è mai stato a rischio. Non riusciva solamente a debellare la febbre che continuava a salire. Lo stesso conduttore il 26 ottobre scorso aveva fatto sapere, tramite il suo profilo Instagram, di aver contratto la Covid-19 e di essere sotto controllo medico. Poi, dopo il necessario ricovero in ospedale, è potuto tornare a casa.

Gerry Scotti con il Covid-19, in collegamento da casa durante Tu Si Que Vales

A causa della Covid-19 e del periodo di isolamento, Gerry è stato costretto ad interrompere le riprese del gioco preserale di Caduta Libera.

Per il pubblico, però, non c'è stato alcun cambiamento, dato che le puntate sono state registrate con largo anticipo. Questione a parte per il programma del sabato sera Tu Si Que Vales. Durante l'ultima puntata del 14 novembre, è intervenuto da casa. In alcuni momenti, però, è stato presente in studio.

La puntata è stata, infatti, registrata in due momenti differenti con vari tagli e aggiustamenti in fase di montaggio. La prima parte è stata registrata prima del suo ricovero in ospedale, la seconda, invece, quando si trovava già in isolamento da casa.

Gerry Scotti dopo il Covid: 'Tornerò per la finale di Tu Si Que Vales'

Tornato a casa dopo il ricovero di 13 giorni in ospedale, Gerry Scotti è stato intervistato a Deejay chiama Italia da Savino e Linus. Il conduttore si è detto molto provato da questa esperienza e spera di riprendersi al più presto per essere presente alla finale di Tu Si Que Vales, in programma sabato 28 novembre. ''Tornerò, se mi negativizzo, alla finale di Tu sì que vales e poi mi godrò le vacanze di Natale e la nipotina.''

Gerry Scotti racconta il ricovero: 'Ho perso 10 kg'

Gerry ha raccontato quei lunghi 13 giorni, spiegando di aver indossato il casco e la cannula per l'ossigeno. Poi gli ultimi tre giorni di 'svezzamento' prima del rientro a casa.

''Sono stato fisicamente nell’anticamera della terapia intensiva. C’era una stanza e per non farmi spaventare troppo l’hanno data a me'' ha raccontato. Fortunatamente sono bastate 36 ore per riprendersi. Poi, grazie all'ossigeno, i polmoni sono tornati a respirare normalmente. Ieri il rientro a casa con la grande sorpresa di essersi rivisto anche molto dimagrito: ''Ho perso una decina di chili”.