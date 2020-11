Martedì 24 novembre su Real Time a partire dalle 21:20 è stata trasmessa l'ultima puntata di Matrimonio a prima vista... E poi. Prima della messa in onda del nuovo episodio speciale disponibile solo su Dplay Plus, Andrea Ghiselli e Sitara Rapisarda hanno dichiarato a Fanpage.it di essersi già lasciati. Entrambi hanno riferito di essere rimasti in buoni rapporti, ma hanno capito che la loro favola non poteva avere un futuro.

La versione di Andrea

Andrea Ghiselli e Sitara Rapisarda sono due dei protagonisti più discussi di Matrimonio a prima vista 2020. All'inizio i due erano stati assegnati rispettivamente a Nicole Soria e Gianluca Epifani.

Dopo la firma di separazione dai loro coniugi, tra Andrea e Sitara è scoccata la scintilla dell'amore.

In un'intervista a Fanpage.it Ghiselli ha spiegato che con l'ex moglie di Gianluca le cose non sono andate come sperava. Sebbene i due siano rimasti in ottimi rapporti, Andrea ha affermato che i primi quindici giorno dopo la rottura sono stati tosti. In merito ai motivi dell'addio Andrea ha spiegato che sono stati vari: Sitara dopo essersi trasferita a Pesaro, non è riuscita a trovare un lavoro anche a causa della pandemia. Inoltre, la giovane ha avuto dei ripensamenti dopo avere visto le puntate di Matrimonio a prima vista. A tal proposito Ghiselli ha dichiarato: "Sitara si è posta delle domande durante la messa in onda del programma".

Il personal trainer è convinto che la sua ex compagna lo abbia giudicato per quello che ha detto e fatto in trasmissione. Ma non è tutto, perché Andrea ha confidato che i due per onorare il contratto sono stati "costretti" a vivere una relazione clandestina poiché non potevano farsi vedere troppo in giro.

A detta di Ghiselli, tutte queste cose hanno mandato in tilt la liasion.

A Fanpage.it il personal trainer ha confidato di avere sentito la mancanza di alcuni punti di riferimento che aveva trovato in Sitara. Infine, secondo Andrea Ghiselli il fatto che a Matrimonio a prima vista sia venuta fuori solo una parte del suo carattere, ha destabilizzato la coppia.

Le motivazioni di Sitara

Durante l'intervista con Fanpage.it Sitara Rapisarda ha spiegato che con Andrea Ghiselli la fiamma dell'amore si è subito spenta, perché tra i due ci sarebbe una differenza di pensiero. Come riferito dalla ragazza, durante la breve convivenza i due protagonisti di Matrimonio a prima vista hanno cercato di vivere in modo spensierato. Puntata dopo puntata Matrimonio a prima vista, Rapisarda ha cominciato ad avere dei dubbi sull'uomo che aveva accanto.

Scendendo nel dettaglio, Sitara non ha capito perché Andrea diceva che Nicole Soria non era la sua donna ideale ma poi le ha presentato l'intera famiglia. Senza mezzi termini la sposa ha chiosato: "Vedevo un Andrea che non conoscevo".

Nel corso dell'intervista Sitara ha spiegato che Ghiselli non accetta essere criticato, perché sarebbe un po' viziato emotivamente. Per questo motivo Sitara avrebbe cominciato a porsi delle domande. Una volta tratte le conclusioni, Rapisarda ha capito che il rapporto non avrebbe avuto un futuro.