Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca DayDreamer-Le ali del sogno, nelle puntate che sono andate in onda in Turchia e che presto arriveranno in Italia su Canale 5 ci saranno diverse novità. In particolare, Leyla Aydin si confronterà con suo marito Emre Divit sul loro precario futuro. L'ex segretaria dopo il crollo dell'agenzia pubblicitaria, non avendo più nulla da perdere deciderà di diventare una cantante. La sorella di Sanem cercherà l'aiuto di una sua vecchia conoscenza e ciò farà ingelosire Emre.

Emre lascerà il negozio dei suoceri

Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Can Divit perderà la testa e rapirà Sanem.

Nel mentre, Emre non riuscirà ad adattarsi alla vita del quartiere e al lavoro nel negozio dei genitori della moglie. Proprio quando la famiglia Aydin sembrerà aver accettato il genero, quest'ultimo prenderà la drastica decisione di lasciare l'impiego per cercare un lavoro più in linea con le sue aspettative.

Dopo i continui rifiuti, Emre deciderà di accettare un posizione come venditore d'auto di lusso. Inizialmente, questo lavoro piacerà molto a Divit, ma poi l'uomo avrà dei problemi con il suo datore di lavoro che sarà sempre più esigente e così Emre deciderà di licenziarsi. Intanto, Nihat e Mevkibe per consolare il genero decideranno di regalare a lui e Leyla una lezione di tango.

Leyla vorrà intraprendere la carriera da cantante

Leyla ed Emre si ritroveranno di fronte ad un bivio, in quanto dovranno decidere cosa fare delle loro vite. Nonostante l'agenzia pubblicitaria sia stata ricostruita, la coppia non si sentirà più parte della Fikri. La maggiore delle Aydin vorrà dare una svolta alla sua vita e deciderà di intraprendere una carriera da cantante.

Inoltre, i due esprimeranno anche il desiderio di voler diventare genitori al più presto.

Poco dopo, Emre vorrà acquistare il negozio abbandonato di Muzo per creare un studio di registrazione per sua moglie. Leyla sarà felicissima e deciderà di contattare il suo vecchio maestro di canto che si scoprirà avere un debole per la Aydin.

Il maestro incontrerà i coniugi e farà molti complimenti alla donna. Emre sarà molto geloso, ma non potrà mostrarlo alla moglie per non rovinare la sua felicità.

Emre sarà geloso del maestro di musica di Leyla

Successivamente, il maestro inviterà Leyla ed Emre ad una serata musicale. I due accetteranno ed estenderanno l'invito anche a Can e Sanem che saranno molto vicini alla riconciliazione. A sorpresa, il musicista inviterà l'ex segretaria sul palco per cantare un brano per il suo pubblico. Leyla supererà la timidezza e incanterà tutti con la sua voce e il marito la guarderà ammirato. Nonostante ciò, Emre sarà molto infastidito dal maestro che si prenderà troppe libertà con sua moglie, però allo stesso tempo non vorrà rovinare la futura carriera di Leyla.

Per questo motivo, il fratello di Can vorrà realizzare uno studio di musica per sottrarre Aydin dal suo nuovo pretendente.