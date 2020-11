Nella puntata di DayDreamer in onda sabato 7 novembre, i rapporti tra Leyla ed Emre s'incrineranno definitivamente a causa della solita Aylin. Una bugia detta da quest'ultima porterà la maggiore delle Aydin a prendere una drastica decisione: sposare Osman. Le cose, però, non saranno facili come previsto, soprattutto quando durante la richiesta della mano di Leyla, da parte di Osman, sopraggiungerà a casa Aydin proprio Emre.

Leyla decide di fidanzarsi con Osman, Sanem teme che sia una scelta azzardata

Dopo che Aylin mentirà a Leyla, dicendole che lei ed Emre stanno ancora insieme, ma che in realtà in ufficio hanno deciso di non farlo vedere, la maggiore delle Aydin deciderà di mettere da parte il suo amore per il giovane Divit.

Per questo motivo deciderà di dare una possibilità a Osman: i due s'incontreranno e la ragazza gli comunicherà che vuole stare insieme a lui alla luce del sole. Osman non perderà tempo, perciò si deciderà di chiedere subito la mano a Leyla. La ragazza glielo consentirà, invitandolo a casa sua la sera stessa, in maniera tale che possa parlare con i suoi genitori.

Saputa la notizia, Sanem cercherà di far ragionare la sorella, teme infatti che stia facendo una scelta affrettata solo perché arrabbiata con Emre, ma Leyla le farà capire che il matrimonio con Osman sarà per lei la cosa più giusta da fare.

Emre scopre il fidanzamento di Leyla e decide di raggiungerla a casa

Mevkibe e Nihat verranno informati da Leyla.

I suoi genitori, inizialmente, rimarranno un po' sorpresi dalla notizia, ma alla fine tutti si prepareranno per la speciale serata. Sanem inviterà il suo Can, mentre Ayhan vorrà al suo fianco CeyCey. Il fotografo, intanto, vorrebbe avvisare Emre, ma purtroppo non ci riuscirà, ma Huma sentirà una sua telefonata e da li capirà che quella sera a Leyla verrà fatta la proposta di matrimonio.

La mamma dei Divit non riuscirà a tenersi la notizia per sé, così racconterà tutto a Emre. Quest'ultimo andrà nel panico, così deciderà di raggiungere Leyla subito a casa, per cercare d'impedirle di fidanzarsi. Durante il tragitto in macchina proverà a contattarla telefonicamente, ma lei ovviamente non risponderà.

Emre giungerà a casa degli Aydin, ma sarà troppo tardi. Quando Leyla andrà ad aprire la porta Emre vedrà che la ragazza al dito indossa l'anello con la kurdela tagliata, ovvero il nastro rosso che unisce gli anelli dei due fidanzati e che viene tagliato dall'anziano di casa per suggellare il fidanzamento. Nonostante ciò, Emre proverà a spiegare a Leyla come stanno realmente le cose e perché ha dovuto scegliere di allontanarsi da lei, ma la ragazza non vorrà sentire ragioni.