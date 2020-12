Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da martedì 22 a sabato 27 dicembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Katie Logan potrà sopravvivere grazie a sua nipote Flo Fulton che le donerà il rene. Quest'ultima però non farà sapere a nessuno di questo gesto e infatti, il donatore della sorella di Brooke resterà misterioso. Nel mentre, Fulton deciderà anche di dichiararsi a Wyatt nonostante il giovane sia ormai fidanzato con Sally.

Katie potrà sopravvivere grazie al donatore misterioso

Nelle puntate di Beautiful in onda questa settimana su Canale 5, Katie Logan avrà finalmente la possibilità di sopravvivere, in quanto un donatore misterioso le donerà il rene. Tutti i familiari della donna spenderanno importanti parole di gratitudine nei confronti di questa persona che ha preferito restare anonima. La sorella di Brooke intanto sarà salva proprio grazie a sua nipote Flo che preferirà non svelare a nessuno di aver donato il rene alla zia.

Poco dopo, Flo e Katie saranno ancora in sala operatoria e tutti saranno in trepidante attesa di scoprire se l'intervento di Logan sarà andato a buon fine. Nel mentre, ci saranno grandi sorprese che attenderanno le sorelle Logan e in particolar modo, Brooke la moglie di Ridge Forrester.

Flo dichiarerà a Wyatt tutto il suo amore

Intanto Wyatt Spencer giurerà amore eterno a Sally, ma poi il ragazzo, quando scoprirà che Flo ha donato il suo rene a Katie, resterà molto colpito dal gesto della sua ex. Successivamente, Spencer e Flo si ritroveranno faccia a faccia e in questa specifica circostanza, lei dirà al giovane che non smetterà mai di amarlo, anche se sa che adesso lui è fidanzato con Sally.

Dunque, Fulton si sentirà in dovere di dichiararsi con Wyatt nonostante lui ora abbia un'altra relazione.

Poco dopo, Liam Spencer andrà a trovare Steffy Forrester insieme alla piccola Beth. L'uomo porterà la piccola alla stilista, in quanto sarà consapevole che la donna continua a soffrire moltissimo per la perdita della bambina, che considera ancora sua figlia a tutti gli effetti.

Dove rivedere le puntate di Beautiful

Non ci resta che aspettare la messa in onda su Canale 5 delle prossime puntate della soap opera americana Beautiful per scoprire come andrà a finire l'intervento di Katie Logan. Inoltre, resterà da vedere se i protagonisti scopriranno o meno l'identità del donatore misterioso. Intanto, per chi volesse recuperare gli appuntamenti precedenti della serie statunitense potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play. L'appuntamento con Beautiful è tutti i giorni alle 13:40 su Canale 5.