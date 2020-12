Gli spoiler della soap opera Beautiful provenienti dagli Usa sono ricchi di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente anche in Italia, verrà dato ampio spazio alle vicissitudini di Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood).

La donna sarà coinvolta in un incidente, dopo il quale dovrà affrontare una lunga convalescenza in ospedale. Successivamente Steffy sarà colta da una grave depressione e per smettere di soffrire comincerà ad abusare di alcuni farmaci contenenti oppiacei, al punto di perdere i sensi in varie occasioni.

Nel frattempo Ridge e Liam saranno assai preoccupati per lo stato di salute della donna e desiderosi di aiutarla in qualche modo.

La Forrester, però, non ammetterà di avere un problema e diventerà totalmente dipendente dai farmaci antidolorifici.

Beautiful: Steffy abusa dei farmaci

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Steffy sarà vittima di un bruttissimo incidente mentre è alla guida della sua moto: la donna verrà travolta dalla macchina di Bill Spencer e verrà portata d'urgenza in ospedale. La Forrester durante la sua degenza verrà curata dal dottor John Finnegan, il quale si accorgerà sin da subito che le sue condizioni di salute non sono ottimali.

Successivamente Steffy accuserà dei forti dolori alla schiena, così il medico gli prescriverà una terapia specifica a base di antidolorifici. La donna inizierà subito la terapia, ma non ci metterà molto ad abusare dei farmaci contenenti oppiacei.

Liam porta via Kelly da casa sua

Steffy Forrester comincerà ad abusare dei farmaci prescritti dal dottor Finnegan e non riuscirà più a gestire la situazione. Con il passar del tempo, la donna diventerà completamente dipendente dagli antidolorifici e avrà spesso dei sbalzi d'umore, pertanto non riuscirà nemmeno a badare a sua figlia Kelly. In seguito Liam troverà Steffy in casa priva di conoscenza e si renderà conto che la donna ha bisogno d'aiuto il prima possibile.

Spencer sarà assai preoccupato per la piccola Kelly, così deciderà di portarla a casa sua per un po' di tempo, almeno fin quando sua madre non starà meglio. Nel frattempo anche Ridge scoprirà le condizioni della giovane e cercherà di convincere sua figlia ad accettare il ricovero presso una clinica specializzata in disintossicazione. Steffy però non vorrà ammettere di essere dipendente dai farmaci, anzi sarà convinta di stare bene e di poter gestire la situazione al meglio.