Da quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello, Benedetta Stocchi e Domenico D'Alterio sono inseparabili. Come provano le foto e i video che hanno postato negli ultimi giorni, i due hanno passato il Capodanno insieme e hanno postato per scatti "di coppia" che farebbero pensare ad un legame più che amichevole. Sui social, infatti, c'è chi non sta risparmiando critiche sia alla salumiera di Nemi che al muratore di Scampia che ha preferito festeggiare l'ultimo dell'anno con "l'amica" piuttosto che con la sua famiglia a Napoli.

Il legame dopo la fine del Grande Fratello

Cosa c'è davvero tra Benedetta e Domenico? I fan del Grande Fratello se lo stanno chiedendo da mesi, ma negli ultimi giorni potrebbero aver ricevuto una risposta dai contenuti che entrambi hanno pubblicato sui social.

Dopo aver passato il Natale con la figlia Paola (e quindi anche con Valentina), il muratore di Scampia ha raggiunto l'ex coinquilina a Roma e con lei ha atteso l'arrivo del 2026.

Sul web si possono trovare tante foto dei due vicini e complici la notte di Capodanno, e sono stati proprio questi scatti a riaccendere le voci su un legame che entrambi hanno definito solo un'amicizia.

io non capisco vi giuro pic.twitter.com/qNDFBbnaQa — Marty (@Marty141100) January 1, 2026

Tra Benedetta e Domenico, dunque, potrebbe essere cominciata una frequentazione fuori dalla casa, ma nessuno dei due si è ancora esposto per confermare o per smentire questa teoria che molti fan stanno condividendo.

Il parere degli utenti di X

Le recenti foto di Domenico e Benedetta hanno animato la discussione tra i fan del Grande Fratello, soprattutto tra quelli che vorrebbero più chiarezza da parte di entrambi.

"Io non capisco", "In casa facevano finta di non piacersi, ma la verità è che lui ha preferito festeggiare il Capodanno con lei piuttosto che con la figlia", "Valentina ci ha visto lungo", "Ci hanno marciato su questa storia", "Hanno preso in giro tutti decantando un'amicizia che non era vera", "Sono più che amici, bastava dirlo dall'inizio", "Ridicoli", "Quindi stanno insieme?", "Meglio che taccio", "Pagliacci", "Che vergogna questi due", "Vorrei sapere cosa pensa la mamma di lei adesso, sarà contenta immagino", si legge su X in questi giorni.

Il silenzio di Valentina

Da quando è finito il Grande Fratello, Valentina si è esposta pochissimo sui social o nelle interviste.

La donna ha preferito proteggere la figlia Paola non commentando le chiacchiere che continuano a circolare sul rapporto tra Domenico e Benedetta, ma i fan sono curiosissimi di sapere cosa pensa di quello che è successo da quando si sono spenti i riflettori.

Stando alle ultime indiscrezioni, Valentina non sarebbe tornata con l'ex e anche per questo lui avrebbe passato la notte di Capodanno con altri concorrenti e soprattutto con Benedetta.