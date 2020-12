Giovedì 31 dicembre, dalle ore 21:00 su Rai 1, andrà in onda L'anno che verrà, oramai tradizionale appuntamento di fine anno per il primo canale Rai. A condurre, come avviene da diversi anni, vi sarà Amadeus. A causa delle restrizioni governative dovute alla pandemia da Covid-19, lo spettacolo non andrà in onda da nessuna piazza italiana ma, per la prima volta, sarà ambientato all'interno di uno studio. Molti gli ospiti che accompagneranno gli italiani al 2021: tra i più attesi vi sono Umberto Tozzi e Gianni Morandi. L'inizio del programma è previsto subito dopo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il cast de L'anno che verrà

Amadeus, nonostante le maggiori difficoltà organizzative causate dalle restrizioni anti Covid, potrà contare su un elevato numero di ospiti per questa edizione del programma di fine anno. Come nella tradizione dello show, molti degli ospiti sono cantanti. Su tutti, si segnalano i nomi di Gianni Morandi, Umberto Tozzi e Rita Pavone, ovvero tre cantanti che, attraverso le loro note, hanno fatto la storia della musica italiana. Non mancheranno, poi, sul palco anche cantanti per i più giovani, come l'ultima vincitrice di Amici Gaia Gozzi, i Boomdabash o Shade. Tra gli ospiti, poi, vi sono anche Arisa, Annalisa, Gigi D'Alessio, Raf, J-Ax, Rocco Hunt, Clementino e Piero Pelù. Per quanto riguarda il capitolo dedicato agli ospiti internazionali, è prevista la partecipazione del cantante Leroy Gomez, la voce del gruppo Santa Esmeralda noto in tutto il mondo per il brano Don't Let Me Be Misunderstood.

I momenti comici della serata saranno affidati a Nino Frassica

Oltre agli spazi musicali, nel corso della lunga diretta vi sarà spazio anche per momenti dedicati alla comicità. Per questo, nel cast del programma figura anche Nino Frassica, attore e volto, tra gli altri, del celebre Commissario Cecchini in Don Matteo. Prevista, poi, anche la partecipazione di Viktorija Mihajlović, figlia dell'allenatore del Bologna Sinisa.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Per i più piccoli, Amadeus ospiterà sul palco i protagonisti della serie animata 44 gatti Polpetta, Pilù, Milady e Lampo. Sarà possibile seguire l'intero evento anche alla radio, grazie alla copertura radiofonica effettuata da Rai Radio 1. In questo caso, il commento sarà affidato a John Vignola, Marcella Sullo e Duccio Pasqua. Tutte le esibizioni musicali verranno accompagnate, rigorosamente in diretta, dalla band guidata dal Maestro Stefano Palatresi.

Inoltre, molte delle esibizioni vedranno sul palco anche un corpo di ballo, che con le loro coreografie renderanno ancora più suggestiva l'atmosfera del Capodanno 2021 della Rai.