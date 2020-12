Nella giornata di martedì 22 dicembre è andata in onda l'ultima puntata di Uomini e donne prima della pausa natalizia. I due tronisti Gianluca De Matteis e Davide Donadei e i tre cavalieri del parterre Riccardo Guarnieri, Michele Dentice e Armando Incarnato, hanno raccontato in un'intervista pubblicata sul magazine della trasmissione, come trascorreranno il Natale e per tutti e cinque, sarà una giornata all'insegna della famiglia.

Riccardo Guarnieri e Davide Donadei trascorreranno il Natale in Puglia

Riccardo Guarnieri e Davide Donadei, entrambi pugliesi, torneranno a casa per passare del tempo con le loro famiglie.

Il cavaliere del parterre over di Uomini e Donne ha detto che a Taranto i preparativi per il Natale iniziano molto presto: ''Il periodo dei festeggiamenti comincia dal ventidue novembre, nel giorno di Santa Cecilia''. L'ex concorrente di Temptation Island da qualche anno si diletta a fare il presepe: ''Costruisco tutto io, dai mattoni ai pavimenti, le porte, le finestre, le grotte...''. Il 25 dicembre Riccardo festeggerà con i parenti più stretti a casa del nonno di 93 anni. Davide Donadei invece, a differenza degli ultimi 10 anni in cui ha trascorso il giorno di Natale al suo ristorante, quest'anno festeggerà insieme ai suoi cari e ha dichiarato: ''Questa festa significa innanzitutto passare del tempo insieme alle persone che si amano''.

Michele Dentice e Armando Incarnato pensano ai loro figli

Michele Dentice festeggerà il 25 dicembre a casa di sua mamma e di suo papà, insieme ai parenti stretti e sarà presente anche il suo bambino. Per il cavaliere partenopeo le tradizioni sono importanti e, a tal proposito, ha detto: ''Noi facciamo ogni anno l'albero di Natale tutti insieme. I miei fratelli e mia sorella si sono sempre occupati di addobbarlo; io, data la strazza, ero incaricato di portare giù gli scatoloni''.

Sei favorevole al rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio? Clicca qui, partecipa al nostro sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Armando Incarnato ha rivelato di aver trascorso raramente un Natale felice, aggiungendo: ''Mi sono ritrovato quasi sempre a casa con persone estranee, con gente che nemmeno sapevo chi fosse, lontano dagli affetti, da mia figlia, da tutto''. Per il 25 dicembre 2020, l'attore napoletano ha le idee chiare: ''So solo cosa vorrei: che mia figlia Michelle stesse con me''.

Gianluca De Matteis è ormai un ex tronista di Uomini e Donne

Gianluca De Matteis, nella puntata di Uomini e Donne andata in onda lunedì 21 dicembre, ha lasciato fra le lacrime la trasmissione, non essendo riuscito a costruire un rapporto solido con le sue corteggiatrici. L'ormai ex tronista del dating show di Maria De Filippi trascorrerà il giorno di Natale a Roma, insieme ai suoi genitori e a sua sorella: ''Questo periodo dell'anno per me rappresenta un momento di leggerezza, dove tutti ci adoperiamo per fare felici le persone che abbiamo vicino''.