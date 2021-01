Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 1° a sabato 6 febbraio su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Hope sarà disperata in quanto Thomas sarà finito in una cisterna piena d'acido e così racconterà tutto a sua madre Brooke. La ragazza vorrà dire la verità anche a Ridge, ma sua madre dirà di riflettere prima di parlare. Infine, Liam dirà a Ridge e Steffy che il Forrester junior avrà firmato le pratiche per l'adozione di Douglas e lo stilista sarà furioso con le Logan.

Thomas cadrà in una vasca piena d'acido

Nelle puntate della prossima settimana Steffy e Liam scherzeranno e ricorderanno i vecchi tempi ormai andati. Intanto, Brooke e Ridge continueranno a litigare a causa dei rispettivi figli. Nel frattempo, Hope sarà disperata in quanto Thomas sarà caduto in una vasca piena di acido. La ragazza in un secondo momento lascerà il piccolo Douglas a Charlie e tornerà a cercare il Forrester junior.

Successivamente, Logan andrà da sua madre per raccontarle che Thomas sarà finito nella vasca piena d'acido a causa sua dopo una discussione. Nel mentre, Liam Spencer sarà ignaro di tutta la situazione.

Hope vorrà raccontare la verità su Thomas a Ridge

Hope sarà presa sempre di più dai sensi di colpa e racconterà a sua madre che sarà tornata anche sul posto in un secondo momento per provare a cercare lo stilista.

La ragazza dirà a Brooke che vorrebbe raccontare il tutto Ridge, ma Logan frenerà sua figlia.

Nel frattempo Ridge e sua figlia si chiederanno dove sia finito lo stilista, in quanto non si sarà presentato in ufficio. Poi si aggiungerà alla conversazione anche Liam e i tre parleranno dell'adozione di Douglas firmata da Thomas. A quel punto il Forrester senior sarà furioso con la moglie Brooke e Hope, ma Liam continuerà a difendere la sua compagna.

Intanto, Ridge vorrà andare a parlare con le Logan, in quanto non sarà per niente d'accordo sull'adozione di suo nipote.

Nel mentre, Thomas sarà irraggiungibile e Ridge litigherà con Hope davanti a sua madre. Ad un certo punto la ragazza dirà che Thomas è morto e il Forrester senior resterà sconvolto. Poi Brooke interverrà per dirà all'uomo che Hope intendeva dire che tra lei e Thomas è finita per sempre.

Dove rivedere le puntate di Beautiful

Non ci resta che aspettare la messa in onda televisiva delle prossime puntate di Beautiful per scoprire ulteriori novità sulla presunta morte di Thomas Forrester. Intanto, per chi volesse recuperare i precedenti appuntamenti con la soap opera americana potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.