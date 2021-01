Tra le fiction più amate dal pubblico di Rai 1 vi è Che Dio ci aiuti con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni della stralunata suor Angela. Giovedì 7 gennaio andrà in onda la prima delle dieci puntate della sesta stagione, ma intanto si pensa già alla prossima serie. Ci sarà Che Dio ci aiuti 7 oppure no? E' questa la domanda che è stata posta recentemente proprio all'attrice protagonista della fiction, la quale, per il momento, ha preferito non sbilanciarsi più di tanto su quello che sarà il futuro di suor Angela e di tutti gli altri protagonisti di questa fortunatissima serie televisiva.

Le parole di Elena Sofia Ricci su Che Dio ci aiuti 7

Nel dettaglio, quando è stato chiesto ad Elena Sofia Ricci se ci fossero delle buone possibilità di vedere in onda Che Dio ci aiuti 7, l'attrice ha ammesso che per il momento non sa davvero cosa succederà il prossimo anno.

"Non lo so veramente" ha ammesso l'attrice di suor Angela, aggiungendo che per il momento devono ancora portare a termine le riprese della sesta serie che debutterà giovedì sera su Rai 1.

A tal proposito, infatti, Elena Sofia Ricci ha ammesso che bisogna ancora portare a termine le puntate che andranno in onda nel corso del 2021 su Rai 1. Bisognerà fare, infatti, ancora il lavoro di post-produzione e di doppiaggio per alcuni episodi e addirittura ha svelato che ci sono delle riprese non ancora terminate del tutto.

L'attrice di suor Angela non si sbilancia sul futuro di Che Dio ci aiuti 7

"Quindi, intanto, finiamo questa" ha dichiarato l'attrice in merito alle domande di chi le chiedeva già della settima serie di Che Dio ci aiuti. Una determinante importante, inoltre, sarà rappresentata anche dagli ascolti che questo nuovo ciclo di episodi registreranno in prime time su Rai 1.

La sesta stagione, infatti, dovrà vedersela al giovedì sera contro la soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno, che andrà in onda su Canale 5. Tra i protagonisti della serie vi è l'attore del momento, Can Yaman, che ha conquistato il gradimento del pubblico italiano. Riuscirà suor Angela ad avere la meglio nella gara degli ascolti contro il sex symbol Can Divit?

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Le novità di Che Dio ci aiuti 6: ci sarà una suor Angela diversa

Intanto, a proposito del personaggio di suor Angela, l'attrice ha ammesso che non pensava assolutamente di poter arrivare alla sesta stagione. "Di solito alla terza scalpito e lascio, invece Che Dio ci aiuti mi piace farlo" ha dichiarato.

E le anticipazioni sulla sesta stagione in onda dal 7 gennaio su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per il racconto del passato di suor Angela, la quale ritroverà suo padre che non vedeva da svariati anni.

"Sarà una suor Angela diversa, pieni di dubbi e paure" ha chiosato l'attrice.