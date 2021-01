Al centro delle prossime puntate italiane di DayDreamer - Le ali del sogno, in onda come sempre su Canale 5, ci saranno le macchinazioni di Yigit, messe in atto per ostacolare in tutti i modi la storia d'amore tra Can e Sanem. Superata la crisi, infatti, i due protagonisti si riavvicineranno e questo farà infuriare l'editore. Dopo la proposta di matrimonio e aver incassato l'ennesimo rifiuto da parte di Sanem, il giovane si accorderà con Yemal per sabotare il piano di ripresa della Fikri Harika. La vicenda si complicherà ulteriormente con un'accusa di plagio e l'arresto dello staff dell'agenzia.

Sarà allora che Bulut interverrà in aiuto dei pubblicitari in qualità di loro avvocato. Yigit non si arrenderà e chiederà a quest'ultimo di spiare Sanem.

Anticipazioni turche DayDreamer: Deren cerca di risollevare la Fikri Harika, Yigit vuole farla fallire

Yigit non mollerà facilmente la presa, anche dopo l'avvicinamento tra Sanem e Can. Nelle prossime puntate di DayDreamer - Le ali del sogno in onda in Italia il fratello di Polen prima cercherà un alleato in Bulut, poi si rivolgerà al rivenditore Yemal per riuscire ad incastrare la Fikri Harika per plagio. Nello specifico, tutto partirà da Deren che, per dare una spinta alla ripresa dell'agenzia, cercherà di far prendere a Sanem un patentino per il commercio delle creme della cui pubblicità dovrà occuparsi proprio l'ex azienda Divit.

Le anticipazioni turche rivelano che il piano di Deren fallirà quando Yemal, dopo aver ottenuto la ricetta, metterà in commercio le sue creme e denuncerà la Fikri Harika per plagio. Tutti saranno scagionati grazie all'intervento di Bulut. Tuttavia, Yigit non si arrenderà e si rivolgerà a quest'ultimo chiedendogli di tenere d'occhio Sanem e Can, poichè teme che quest'ultimo la farà nuovamente soffrire.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Bulut accetta di spiare Sanem: anticipazioni turche

Secondo le anticipazioni turche rilasciate in rete, nelle future puntate di DayDreamer Can si metterà in contatto con Metin e farà ottenere a Sanem il brevetto per commercializzare le creme. Nel frattempo, la ragazza metterà le cose in chiaro con Yigit, dicendogli che per un po' dovrebbero smettere di vedersi.

Bulut, nonostante sia convinto delle buone intenzioni di Can, accetterà di tenere sotto controllo la giovane Aydin che ormai considera un'amica. Dopo l'incontro con l’avvocato, Yigit accetterà di dare un passaggio in macchina ad un misterioso personaggio. I telespettatori, inizialmente, noteranno nel tipo in questione la presenza di un'evidente dermatite causata dal lavoro che deve svolgere nei campi. Chi è lo sconosciuto? Dallo sguardo di Yigit si capirà che non si tratta di un incontro casuale e che sta escogitando un altro modo per separare Can e Sanem.