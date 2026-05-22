Le nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 da lunedì 25 a venerdì 29 maggio, porteranno in scena nuovi colpi di scena, tensioni sentimentali e rapporti sempre più difficili tra i protagonisti di Palazzo Palladini. Al centro delle trame ci saranno soprattutto Rossella e Alberto, ma non mancheranno problemi anche per Raffaele e Ornella, oltre alle difficoltà che coinvolgeranno Cristina e la famiglia Ferri.

Secondo le anticipazioni di Un Posto al Sole, Rossella continuerà a vivere un momento molto complicato dopo il recente confronto con Alberto.

La giovane dottoressa apparirà sempre più combattuta e faticherà a capire quale sia davvero la scelta giusta da fare. Da una parte ci saranno i sentimenti e le emozioni che prova, dall’altra il forte senso di responsabilità nei confronti di Gianluca. Una situazione che finirà per metterla ulteriormente sotto pressione nel corso della settimana.

Alberto protagonista

Anche Alberto sarà protagonista delle nuove puntate della soap. L’uomo, infatti, non riuscirà più a controllare ciò che prova per Anna e arriverà a mettere in discussione gran parte delle sue certezze. La donna prenderà una decisione inattesa che rischierà di allontanarli definitivamente e Palladini, devastato dalla paura di perderla, sarà disposto a fare qualsiasi cosa pur di non rinunciare a lei.

Spazio poi alle vicende legate alla famiglia Ferri. Cristina continuerà a lasciarsi influenzare da Leo e insisterà per portarlo con sé durante il viaggio, provocando nuove tensioni con Roberto e Marina. La situazione diventerà sempre più delicata e Marina proverà a intervenire per evitare che le cose possano peggiorare ulteriormente.

Il resto delle trame

Le trame Un Posto al Sole della settimana racconteranno anche gli sviluppi legati a Stefano Mori. Dopo aver concluso l’accordo societario, l’uomo sembrerà intenzionato a concentrarsi completamente sul rapporto con Greta.

Nel frattempo continueranno anche le dinamiche più leggere che coinvolgono Guido, Mariella e Bice, mentre Manuela dovrà affrontare un nuovo periodo difficile legato a Maurizio.

Grande attenzione sarà riservata inoltre alla crisi tra Raffaele e Ornella. Un messaggio inviato da Vanni scatenerà infatti la gelosia del portiere di Palazzo Palladini. La situazione degenererà rapidamente fino a provocare un duro litigio tra i due coniugi, già in difficoltà da diverso tempo.

Infine Rosa dovrà fare molta attenzione al suo percorso scolastico. Le numerose assenze accumulate alla scuola serale potrebbero infatti compromettere seriamente il suo anno e metterla davanti a nuove difficoltà.

Le nuove puntate di Un Posto al Sole si preannunciano quindi ricche di emozioni, tensioni e decisioni importanti per molti protagonisti della storica soap di Rai 3.