Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda martedì 19 maggio 2026 su Rai 1, spazio a nuovi colpi di scena che coinvolgeranno soprattutto Mirella, sempre più preoccupata per il comportamento del suo ex compagno Luigi. Le anticipazioni della soap rivelano infatti che Mimmo deciderà di intervenire personalmente per aiutare la giovane Venere, convinto che l’uomo stia nascondendo qualcosa.
La serie ambientata nella Milano degli anni Sessanta continua a conquistare il pubblico del pomeriggio grazie alle sue trame sentimentali e familiari. Anche nel nuovo episodio non mancheranno segreti, tensioni e momenti carichi di emozione.
Mirella si confida con Mimmo
Dopo settimane complicate, Mirella continuerà a vivere con grande apprensione il rapporto con Luigi. La giovane, infatti, non riuscirà a fidarsi completamente dell’uomo e inizierà ad avere dubbi sempre più forti sulla sua affidabilità come padre di Michelino.
Le sue paure la porteranno così a confidarsi con Mimmo, che ascolterà attentamente il racconto della Venere. Il giovane carabiniere resterà colpito dalle parole di Mirella e inizierà a sospettare che dietro il comportamento di Luigi possa esserci qualcosa di poco chiaro.
Mimmo decide di indagare su Luigi
Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Mimmo sceglierà di seguire il proprio istinto. Il suo spirito investigativo tornerà infatti a farsi sentire e l’uomo deciderà di approfondire la situazione per cercare di capire se Luigi stia davvero dicendo tutta la verità.
Secondo Mimmo, alcuni atteggiamenti dell’ex compagno di Mirella sarebbero piuttosto sospetti. Per questo motivo il carabiniere inizierà a raccogliere informazioni con l’obiettivo di proteggere la giovane e il piccolo Michelino da eventuali problemi futuri.
La vicenda potrebbe quindi prendere una piega inattesa nelle prossime puntate della soap di Rai 1.
Cesare nei guai per i debiti di gioco
Nel frattempo emergeranno nuovi dettagli anche sulla situazione di Cesare. L’uomo si troverà infatti in una posizione molto delicata a causa dei suoi debiti di gioco.
Le anticipazioni rivelano che Cesare sarebbe finito nel mirino di Renato Mancino, pronto a costringerlo a cedere alcune proprietà nel caso in cui non riuscisse a saldare quanto dovuto.
Una situazione complicata che sarebbe nata anche dalla fragilità emotiva vissuta dall’uomo dopo la fine della relazione con Irene.
Cesare, infatti, non avrebbe mai superato davvero l’abbandono della donna a un passo dal matrimonio, finendo così per rifugiarsi nel gioco e cadere in una pericolosa spirale.
L’appuntamento con Il Paradiso delle Signore è fissato come sempre su Rai 1 alle 16:10.