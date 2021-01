Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni quotidiane de Il Paradiso delle signore. La TV Soap, attualmente, va in onda su Rai1, dal lunedì al venerdì, alle 15:55.

L'episodio del 22 gennaio 2021 sarà ricco di colpi di scena ed emozioni. In particolare, Salvatore deciderà di tornare a casa, dopo la notte passata in Caffetteria, mentre Pietro, Rocco e Armando si prepareranno per partecipare alla loro prima gara di ciclismo. Gabriella si troverà davanti a una decisione fondamentale per il suo futuro e Vittorio non riuscirà a trovare le parole giuste per rispondere alla lettera inviata da Marta. Nel frattempo, la cena organizzata da Adelaide non raggiungerà il risultato sperato.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 22 gennaio 2021: Salvatore tornerà a casa

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore rivelano che le parole di Armando faranno breccia nel cuore di Salvatore. Il ragazzo, infatti, deciderà di accettare i suoi suggerimenti e di tornare a casa, nonostante la situazione tesa. Il difficile rapporto con il padre Giuseppe, però, non sarà l'unica questione importante per Salvatore: il giovane dovrà confrontarsi con i suoi sentimenti per Gabriella. In preda all'amore, le chiederà di nuovo di incontrarsi. Cosa deciderà di fare la giovane?

Intanto, i tentativi di Beatrice e Vittorio di prendere le distanze falliranno miseramente. I due, infatti, si considereranno sempre più una famiglia.

Spoiler del 22 gennaio de Il Paradiso delle signore: Vittorio non sa cosa rispondere a Marta

La nuova squadra ciclistica del Paradiso avrà l'occasione di partecipare a una gara. Pietro, Rocco e Armando si impegneranno al massimo per essere pronti e per fare bella figura. In particolare, si occuperanno degli ingranaggi delle biciclette appena acquistate.

Saranno all'altezza delle aspettative?

Intanto, Vittorio, dopo momenti di grande indecisione, prenderà carta e penna per rispondere a Marta. Però, nonostante i suoi sforzi, non riuscirà a comporre alcun messaggio. Intanto, tramite una conversazione con Luciano, scoprirà della gravidanza di Clelia.

La cena di Adelaide verrà rovinata da un imprevisto

Nell'episodio del 22 gennaio de Il Paradiso delle signore, la contessa Adelaide deciderà di organizzare una cena a Villa Guarnieri per risolvere alcune questioni lasciate in sospeso.

Purtroppo, tutti i suoi piani andranno in fumo a causa di un drammatico imprevisto.

Nel frattempo, sarà arrivato il momento, per Gabriella, di prendere una decisione riguardo alla sua vita sentimentale. Non sarà affatto semplice, soprattutto perché il futuro matrimonio con Cosimo la metterà molto sotto pressione. Qualunque sarà la scelta, dovrà necessariamente rinunciare a qualcosa.