Il percorso di Davide Donadei a Uomini e donne sembra essere arrivato agli sgoccioli. Manca poco alla scelta del tronista, chiamato a decidere con chi uscire dal programma tra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore. Proprio le due corteggiatrici, in vista dell'imminente scelta del tronista, hanno rilasciato un'intervista su U&D Magazine, dove esprimono le loro sensazioni. In particolare, Chiara si è detta convinta che il tronista alla fine sceglierà Beatrice, anche se ha ammesso di sperare ancora in un lieto fine per lei e Davide.

Chiara sulla scelta di Davide: 'Ho paura di rimanere delusa'

Attraverso le pagine di Uomini e donne Magazine, Chiara e Beatrice hanno confidato, ansie, paure e speranze riguardo all'imminente scelta di Davide Donadei.

Per entrambe le ragazze è tempo di bilanci e, proprio Chiara ha confidato di sentirsi spaventata e di non aver mai affrontato il percorso in modo sereno. Stando alle sue parole, pare che la giovane, sia sempre stata convinta del fatto che Davide fosse più orientato verso Beatrice. Sensazione che prova anche ora, a pochi giorni dalla scelta: "ora che manca poco ho paura di rimanere delusa", ha dichiarato la giovane romana che ha aggiunto: "Sono spaventata".

Chiara fa un bilancio dell'esperienza a Uomini e donne

Nel corso dell'intervista, Chiara ha ripercorso l'avventura a Uomini e donne, soffermandosi anche sulle tante critiche ricevute fuori dal programma. A tal proposito, la corteggiatrice romana ha parlato anche di vari insulti ricevuti sui social, una pressione che per lei non è stata facile da gestire.

Dall'altro canto, non ha potuto fare a meno di pensare Davide, un ragazzo che l'ha aiutata a cedere in se stessa e a farle acquisire quell'autostima che aveva perso nell'ultimo periodo. Grazie a Davide, Chiara é tornata a credere che esistano persone buone e capaci di amare.

Se Davide scegliesse Beatrice? Chiara risponde: 'Sarebbe impossibile viverla bene'

"Vedere i dubbi in Davide mi fa stare male” ha confessato Chiara Rabbi al magazine di U&D. Donadei in effetti, sembra molto indeciso, visto che considera entrambe le corteggiatrici delle persone splendide, che meriterebbero di essere scelte in mezzo a mille. Le due ragazze hanno stupito anche il pubblico di Uomini e donne, visto che non si sono mai attaccate.

Tra di loro vi è stato sempre molto rispetto ed educazione, nonostante siano entrate a Uomini e donne per corteggiare lo stesso ragazzo. In riferimento a Beatrice, Chiara si è detta fortunata ad aver condiviso il percorso con lei: "se avessi trovato una persona aggressiva accanto a me, forse non sarei riuscita a gestire il contesto" ha dichiarato la giovane romana che, alla domanda 'Se non fossi la scelta di Davide?', Chiara ha risposto: "Sarebbe impossibile viverla bene'.