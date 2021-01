Le novità sulla registrazione di Uomini e donne avvenuta lo scorso 12 gennaio, vengono riportate come di consueto dal portale Il Vicolo delle news. Scorrendo le anticipazioni, si viene a sapere che vi è stata una accesa discussione in studio tra la tronista Sophie Codegoni e il corteggiatore Giorgio, con quest'ultimo che alla fine, è uscito furioso dallo studio. Per quanto riguarda l'altro tronista Davide Donadei, nulla di fatto nemmeno in questa registrazione. Il giovane pugliese non ha ancora fatto la sua scelta, mentre per quanto riguarda il filone Over del programma, si segnala la chiusura della frequentazione tra Lucrezia Comanducci e Armando Incarnato.

Uomini e donne, registrazione 12 gennaio: Maurizio non cambia idea

Martedì 12 gennaio si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne, le cui anticipazioni vengono fornite come sempre da Il Vicolo delle news. Si scopre che la puntata è iniziata con Gemma Galgani, la quale ha dovuto fare i conti con un nuovo due di picche da Maurizio Guerci. Il cavaliere infatti, ha ribadito ancora una volta la sua volontà di interrompere la frequentazione che, come noto, aveva annunciato la scorsa puntata. Un epilogo amaro per questa conoscenza in cui Gemma credeva tanto. Per lei in studio, è arrivato un nuovo cavaliere che ha deciso di tenere. Proseguendo nelle anticipazioni, si viene a sapere che Davide Donadei non ha ancora fatto la sua scelta. Le sue corteggiatrici Chiara e Beatrice sembrano sempre più insofferenti.

Furiosa lite tra Giorgio e Sophie, lui esce dallo studio di U&D

Dando uno sguardo al percorso di Sophie Codegoni, si scopre che Matteo Ranieri è rimasto male la scorsa puntata, dopo il bacio che la tronista ha dato a Giorgio a telecamere spente. In puntata è stata mandata l'esterna di Matteo e Sophie. I due hanno avuto un chiarimento e si sono scambiati un bacio con le mascherine.

Tra i due sembra essere tornata una certa serenità come mostrato nel corso della registrazione. Discorso diverso invece per Giorgio. L'esterna non è andata bene. I due hanno litigato tutto il tempo e non sono mancate parole grosse. La tronista ad un certo punto, ha ammesso di non aver sentito un grande trasporto quando si sono baciati la scorsa volta.

La lite tra i due si è conclusa con Giorgio che ha abbandonato furioso lo studio di Uomini e donne.

Anticipazioni U&D: Lucrezia chiude con Armando

Guardando invece le vicende del Trono Over di Uomini e donne, si scopre che nella registrazione del 12 gennaio, Lucrezia Comanducci ha deciso di chiudere definitivamente la frequentazione con Armando Incarnato. La dama ha accolto in studio ben cinque cavalieri pronti a conoscerla, ma lei li ha mandati via tutti. Anche per Aurora è sceso un nuovo cavaliere che ha deciso di tenere. Riccardo e Roberta invece, hanno avuto alcune incomprensioni dopo l'arrivo di Ida nella scorsa registrazione. Guarnieri è parso abbastanza nervoso, mentre Di Padua ha rifiutato un cavaliere giunto apposta per lei.

Si ricorda che quanto avvenuto nella registrazione di Uomini e donne di martedì 12 gennaio, andrà in onda su Canale 5 solo tra qualche giorno.

L'appuntamento con il dating show di Maria De Filippi, è come sempre dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:45.