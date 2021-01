I colpi di scena nello sceneggiato iberico Una vita sono sempre numerosi. Le anticipazioni di ciò che accadrà nelle puntate in onda su Canale 5 prossimamente svelano che non mancheranno nemmeno i misteri: uno riguarderà Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) e il marito Santiago Becerra (Aleix Melé). Quest’ultimo non appena giungerà ad Acacias 38 stravolgerà negativamente la vita di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e della sua amata, infatti la brasiliana oltre a non sposarsi con l’avvocato sceglierà di rimanere al fianco del proprio consorte.

La fanciulla però, quando si deciderà a vivere il primo momento di intimità con il marito, si accorgerà che l’uomo all’altezza delle spalle non ha più una cicatrice che aveva sempre avuto.

Dopo aver passato la notte con Santiago, quindi Marcia inizierà ad avere dei dubbi.

Una vita, spoiler: Marcia rinuncia a Felipe

Gli spoiler raccontano che Santiago metterà piede ad Acacias 38 proprio quando Felipe e Marcia saranno in procinto di convolare a nozze. Il nuovo arrivato impedirà alla brasiliana di sposarsi, dopo aver annunciato a tutti gli invitati di essere suo marito. A questo punto la fanciulla di colore intraprenderà una tresca clandestina con l’avvocato che doveva sposare. Con il passare dei giorni però Marcia comincerà a essere assalita dai sensi di colpa che la porteranno a prendere una drastica decisione. Sampaio sceglierà così di rinunciare ad Alvarez Hermoso per dare una possibilità al suo rapporto coniugale: in particolare la giovane si renderà conto che Santiago è più dolce rispetto al passato.

Marcia, dopo essersi trasferita con il marito nella pensione di Fabiana e Servante, farà di tutto per non avere alcun rapporto intimo con l’uomo. In seguito la brasiliana sorprenderà Santiago preparandogli un suo piatto preferito durante una cena: quest’ultimo in tale circostanza dimostrerà però di non ricordarsi affatto di tale prelibatezza. Marcia sarà piuttosto stupita da questo.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Inoltre la ragazza chiederà all’uomo di darle ancora un po’ di tempo per potersi lasciare alle spalle la liaison amorosa con Felipe.

Sampaio si lascia andare con il marito, Santiago vuole conquistare Genoveva

Santiago non accoglierà affatto bene la richiesta della moglie, infatti oltre a farle una scenata di gelosia in presenza di diversi clienti della pensione, le punterà il dito accusandola di essere ancora l’amante dell’avvocato.

A questo punto Sampaio dirà al marito di essere pronta ad avere l'atteggiamento di una moglie devota.

Marcia manterrà la promessa fatta e - anche su consiglio di Fabiana e Casilda - si concederà al consorte, anche se quando lo vedrà senza vestiti non potrà fare a meno di accorgersi di uno strano dettaglio.

La giovane si insospettirà dopo aver osservato la schiena di Santiago, poiché non ci sarà nessuna traccia di una vecchia cicatrice. Quest’ultimo si giustificherà subito, facendo sapere a Marcia che una curatrice ha sanato alcune sue ferite durante la sua permanenza in prigione: la spiegazione dell’uomo però non convincerà per niente la fanciulla.