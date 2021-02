Nell'ultimo numero del magazine di Uomini e donne, Giulia D'Urso aveva rotto il silenzio sulla fine della relazione con Giulio Raselli. Nel nuovo numero del magazine dedicato al dating show di Canale 5, l'ex tronista ha deciso di fornire la sua versione dei fatti. Il 30enne, ha spiegato che tra loro è finita solamente perché avevano un carattere opposto e non per motivi di gelosia.

Le parole di Giulia

Giulia D'Urso aveva spiegato che non si sarebbe mai aspettata che la storia con Giulio Raselli terminasse in quel modo: il giovane in seguito ad una brutta lite, aveva comunicato la rottura su Instagram.

Inoltre, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva affermato che i due hanno cominciato a discutere, anche per cose banali, durante il periodo di lockdown. Terminato il periodo di "convivenza forzata" la coppia non è riuscita a superare la crisi.

Ma non solo, Giulia aveva raccontato al magazine del dating show che Raselli avrebbe provato a riconquistarla, ma lei non fidandosi più delle parole di Giulio avrebbe preferito chiudere la liaison in modo definitivo.

La versione dell'ex tronista

In seguito alle dichiarazioni di Giulia D'Urso, Giulio Raselli ha deciso di fare chiarezza su alcuni punti. Il diretto interessato ha confermato di essere stato troppo impulsivo nel comunicare la fine della relazione sui social: "Me ne sono pentito". Inoltre, il 30enne ha confidato durante l'intervista che la lite all'interno della coppia erano sempre più frequenti.

Per quanto riguarda i motivi delle varie litigate, Raselli si è sentito in dovere di smentire quanto detto dalla sua ex: "Ci siamo lasciati per problemi caratteriali e non legati tanto alla gelosia". Guardando il passato, Giulio si pente di non essere riuscito a modificare il suo carattere: tornando indietro farebbe dei passi indietro per trovare un compromesso.

Nel corso dell'intervista l'ex tronista del dating show condotto da Maria De Filippi ha smentito nuovamente le dichiarazioni di Giulia D'Urso, in merito ad un ipotetico ritorno di fiamma. Il diretto interessato ha precisato: "In cuor mio sapevo benissimo che non c'erano più possibilità per noi due". A quanto pare il 30enne avrebbe continuato a cercare l'ex fidanzata solamente per avere un rapporto civile, visto il modo in cui si erano detti addio.

Raselli è pronto per un nuovo amore

Giulio Raselli ha spiegato anche che Giulia non era felice a Valenza. Il motivo per cui il 30enne ha sempre rimandato il trasferimento, però, sarebbe da ricercare nei motivi di salute del suo papà. Inoltre, il giovane ha confidato che i suoi genitori si sono detti dispiaciuti per come siano andate le cose con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Raselli ha precisato di non provare alcun sentimento di rabbia o rancore nei confronti dell'ex compagna: "Giulia si è sempre dimostrata una ragazza splendida". Oggi, il 30enne sente di essere pronto per una nuova storia d'amore. L'unica cosa che spera è quella di trovare una ragazza più adatta al suo carattere, ovvero una persona più tranquilla e moderata.