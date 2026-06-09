Il cast della nuova edizione dell'Isola dei famosi sta prendendo forma: a pochi giorni dall'inizio delle riprese nelle Filippine, sono trapelati i nomi di alcuni personaggi che sarebbero già pronti ad iniziare l'avventura. Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, tra i naufraghi ci sarà quasi sicuramente Flavio Ubirti, ma non Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, che la scorsa settimana erano stati accostati al reality di Canale 5.

Flavio pronto a naufragare sull'Isola dei famosi

Le registrazioni della nuova edizione dell'Isola dei famosi dovrebbero cominciare il 12 giugno, ma si dice che non tutti i concorrenti sbarcheranno nella prima puntata.

Stando alle informazioni che ha fornito Lorenzo Pugnaloni in queste ore, il cast del reality sarebbe ancora aperto e solo alcuni personaggi si troverebbero già nelle Filippine per l'inizio delle riprese.

Tra i naufraghi certi ci sarebbe un tronista dell'ultima stagione di Uomini e donne: Flavio Ubirti avrebbe accettato di partecipare al format Mediaset a pochi mesi di distanza dal percorso a Temptation Island e da quello nel dating-show di Maria De Filippi.

La smentita dell'esperto

Il tronista di cui vi parlavo è Flavio", ha svelato Pugnaloni prima di fare alcune importanti precisazioni su quello che starebbe accadendo a pochi giorni dall'inizio delle registrazioni dell'Isola dei famosi.

"Qualche naufrago deve ancora firmare il contratto, questo vuol dire che non tutti entreranno subito", ha spiegato l'esperto di gossip su Instagram.

Quando un fan gli ha chiesto se è vero che Roberta e Alessandro di Uomini e donne sono tra i concorrenti del reality Mediaset, però, il ragazzo ha quasi sentenziato: "Fake news, loro due non saranno all'Isola".

Dal Grande Fratello arrivano Zeudi e forse Javier

Nel cast dell'Isola 2026 ci dovrebbero essere sia ex tronisti che ex gieffini: da giorni, infatti, si sa che Zeudi Di Palma si è presa una pausa dai social e che si troverebbe già nelle Filippine come la conduttrice Selvaggia Lucarelli, l'inviato Alvin e pochi altri concorrenti.

Nelle ultime ore si è diffusa la voce secondo la quale Javier Martinez sarebbe "corteggiatissimo" dagli autori, ma non avrebbe ancora deciso se accettare o meno il ruolo di naufrago.