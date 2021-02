La soap italiana Il Paradiso delle Signore non smette di stupire i telespettatori che la seguono giornalmente. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda venerdì 19 febbraio 2021 rivelano che non mancheranno i colpi di scena. La moglie del dottor Conti convincerà Beatrice a rimanere al Paradiso. La vedova Conti prenderà ufficialmente il posto di Luciano come contabile del grande magazzino. Silvia, dopo aver ultimato la realizzazione dello spettacolo di carnevale, sarà pronta per lasciare Milano e recarsi dalla figlia a Parigi. La donna sarà molto nostalgica e triste per la partenza di Luciano ma felice di poter riabbracciare i suoi cari dopo tanto tempo.

Grazie agli apprezzamenti di Marta, Beatrice accetterà il suo impiego al Paradiso ma deciderà di lasciare la casa del cognato, dove ormai si sentirà di troppo. Marta intanto riceverà una chiamata che potrebbe nascondere un segreto.

Silvia lascia Milano e casa Cattaneo

Durante la puntata che verrà trasmessa venerdì 19 febbraio 2021, Marta Guarnieri riuscirà a convincere la cognata a non lasciare il posto di lavoro al Paradiso. La moglie del dottor Conti, infatti, dopo il suo rientro in Italia, ha avuto modo di notare il modo di lavorare, molto professionale, di Beatrice e riuscirà a farla rimanere al grande magazzino. La mamma di Pietro e Serena, alla fine, deciderà di rimanere, d'altra parte farà fatica a stare lontana da Vittorio anche se adesso la presenza di Marta ostacolerà il loro rapporto.

Ludovica intanto sarà sempre più convinta di potere allontanare il Mantovano per sempre. I piani di Brancia però non andranno come previsto, Sergio Castrese infatti continuerà a tramare a sua insaputa.

Nel corso del novantesimo episodio Silvia ultimerà l'organizzazione della festa di carnevale per la parrocchia, come richiesto da Don Saverio. La signora Cattaneo, quindi, sarà pronta per lasciare Milano e andare a trovare Nicoletta, Margherita e Riccardo a Parigi.

La donna preparerà i bagagli ma sarà sommersa da una grande nostalgia. La partenza di Luciano l'ha molto rattristita, avendo il marito lontano, seppur con un'altra donna, saprà di non poter contare su di lui. Prima di lasciare Milano e casa Cattaneo, Silvia assisterà alle prove generali dello spettacolo. Sarà molto emozionata per aver realizzato questo momento magico per la famiglia del Paradiso, che porterà gelosamente nel cuore durante il suo viaggio.

Nel frattempo Beatrice prenderà la decisione di lasciare l'abitazione del cognato e, insieme a Pietro, si recherà nel nuovo alloggio. Marta nel frattempo riceverà una chiamata misteriosa, che potrebbe nascondere un segreto importante.