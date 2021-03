Giovedì 25 marzo, in prima visione assoluta sulla Abc, andrà in onda Grey's Anatomy 17x09. La puntata, intitolata "In my Life", riprenderà dagli eventi narrati nell'ottavo episodio e porterà in scena le conseguenze del grave malessere psicologico accusato da Teddy Altman. La donna, dopo la tragica morte di Andrew DeLuca, è infatti piombata in uno stato di profonda frustrazione. Mettendo in discussione il proprio operato, il cardiochirurgo ha quindi avuto delle "visioni" del ragazzo. Sovrapponendo il volto dell'ex fidanzato di Meredith Grey con quello dei colleghi, la donna è apparsa in evidente stato confusionale.

Una situazione che ha costretto Owen Hunt a correre in suo soccorso.

Grey's Anatomy 17x09, anticipazioni: la trama ufficiale del prossimo episodio

A poche ore dalla messa in onda dell'ottavo episodio, il sito web Spoiler Tv ha diffuso la trama e il promo ufficiale di Grey's Anatomy 17x09. La puntata, in onda in America giovedì 25 marzo, continuerà ad indagare il precario stato psicologico di Teddy Altman. Come annunciato solo qualche giorno fa da Krista Vernoff, infatti, la morte di Andrew DeLuca rappresenterà un vero e proprio punto di rottura per il personaggio interpretato da Kim Raver. Il cardiochirurgo, come recita la sinossi ufficiale, faticherà a riprendere il controllo sulla propria vita. Una storyline, quest'ultima, parzialmente mostrata nel promo della prossima puntata.

Il breve video mostra, infatti, la donna visibilmente provata. Evidente preda di un disturbo post-traumatico, Teddy si rifiuterà dunque di nutrirsi e di confrontarsi con l'ex fidanzato. Quest'ultimo, estremamente preoccupato dai sintomi della collega, si confiderà dunque con Amelia Shepherd. A lei il Maggiore Hunt rivelerà, infatti, di aver visto, durante gli anni trascorsi nell'esercito, dei commilitoni accusare gli stessi sintomi.

Una condizione, quest'ultima, poi rivelatasi irreversibile.

Spoiler Grey's Anatomy 17, nona puntata: Teddy continua ad avere visioni di Andrew DeLuca

Il promo di Grey's Anatomy 17x09 svela inoltre che Teddy Altman continuerà ad avere visioni di Andrew DeLuca. Ritenendosi l'unica responsabile della morte del ragazzo, la dottoressa si accascerà sul pavimento della sala operatoria sotto lo sguardo severo dei suoi colleghi.

Durante le allucinazioni, inoltre, il cardiochirurgo, quasi in lacrime, si rivolgerà ad Andrew DeLuca paventando l'ipotesi che per lui non sia ancora troppo tardi. Infine, ancora preda di un evidente stato confusionale, la donna immaginerà di percorre le corsie del Grey Sloan Memorial. Giungendo nella stanza di Meredith Grey, Teddy indirizzerà il proprio sguardo verso l'amica che vigile e cosciente le chiederà informazioni su ciò che sta accadendo. Queste dunque le ultime anticipazioni sul nono episodio di Grey's Anatomy 17. Chiudiamo con il trailer ufficiale della puntata in onda giovedì prossimo sulla ABC.