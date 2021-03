Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera americana Beautiful con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal giorno 22 fino al 28 marzo del 2021. Thomas e Douglas arriveranno nell'abitazione di Liam e proprio nel momento in cui il giovane deciderà di fare la sua proposta a Hope. Il figlio di Ridge vedrà questa scena davanti l'ingresso dell'abitazione e andrà su tutte le furie, scagliandosi soprattutto contro la coppia, mentre il padre di Thomas e Steffy decideranno di condividere alcuni momenti piacevoli. Nel frattempo, Liam cercherà di far capire a Hope Logan che Thomas è ancora ossessionato dalla giovane ragazza e sarà disperato dal fatto che la giovane ragazza ignori completamente questo pericolo.

Prossime anticipazioni, trame soap opera Beautiful: Thomas organizzerà un piano contro Liam e Hope Logan

Nelle prossime puntate della soap opera americana Beautiful, Liam dirà a Steffy della sua proposta a Hope Logan, mentre Thomas sentirà una conversazione privata tra Brooke e sua figlia e deciderà di organizzare un piano per incastrare Liam. Nel frattempo, Ridge Forrester penserà che suo figlio sia cambiato realmente e sia diventato una brava persona, mentre Brooke non sarà d'accordo con questa sua affermazione e non vorrà perdonare il ragazzo per tutto il male che sta facendo a sua figlia. Intanto, Thomas sarà sempre più contento del suo piano che sta organizzando, mentre Liam, Hope e Steffy vivranno alcuni momenti difficili.

Prossimi episodi, trame Beautiful di fine marzo: Hope Logan crollerà di fronte a sua madre, parlando di Liam

Nei prossimi episodi di Beautiful, Hope Logan crollerà davanti alla madre Brooke e le racconterà che molto probabilmente Steffy e Liam potrebbero ancora amarsi. Intanto, Steffy e Ridge saranno preoccupati per la sfilata di moda dopo aver analizzato i disegni fatti da Sally e quest'ultima rischierà anche di essere licenziata per non aver fatto un buon lavoro per vincere la competizione.

Nel frattempo, Shauna dirà a Flo di insistere ancora con Wyatt anche se il giovane è fidanzato al momento con Sally. Inoltre, Brooke darà tutta la colpa a Thomas per i vari problemi che Hope, Liam e Steffy stanno vivendo, mentre Ridge continuerà a difendere suo figlio e dirà alla donna che se Hope si trova in questa situazione è soltanto per colpa sua.

Infine, Ridge non parlerà più di suo figlio e dirà a Brooke della sua storia passionale con Shauna in un suo momento difficile, raccontandole anche dei baci che si sono dati. Per scoprire tutte le prossime puntate della soap opera americana Beautiful, bisognerà attendere i prossimi giorni.