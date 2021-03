Le anticipazioni di Beautiful riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 marzo, Thomas Forrester cercherà di mostrare a tutti il suo cambiamento, soprattutto a Hope. Quest'ultima avrà alcune difficoltà a fidarsi dell'uomo, ma cercherà in tutti i modi di credere alla sua buona fede. In seguito Thomas intraprenderà una relazione amorosa con Zoe Buckingham, sarà così che Steffy comincerà a credere che suo fratello sia davvero cambiato e che abbia dimenticato Hope. Brooke, però, non vorrà lasciarsi ingannare dal giovane Forrester e non riuscirà a fidarsi di lui in nessun modo.

Anticipazioni Beautiful: Thomas vuole mostrare a tutti di essere cambiato

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dal 15 al 19 marzo, Thomas ringrazierà la sua famiglia per il sostegno e la fiducia datagli. Successivamente ringrazierà Hope per averlo fatto tornare nella sua vita. Intanto Brooke, Steffy, Liam e Wyatt saranno a conoscenza di un piano, nel quale sarà coinvolta Zoe: la donna dovrà spiare tutti i movimenti di Thomas. In seguito Steffy e Sally saranno in forte competizione con Thomas e Hope, con le loro reciproche collezioni. Inoltre Steffy vorrà scoprire se il fratello è davvero cambiato come vuole far credere a tutti quanti. Frattanto Hope e Thomas continueranno a lavorare alla loro collezione, ma lei si renderà conto che in realtà l'uomo ha un secondo fine nei suoi confronti.

Brooke non si fida di Thomas

Hope si confronterà con Thomas e lui riuscirà a convincerla dicendole di averla ormai dimenticata e di essere pronto a iniziare una nuova relazione con Zoe. Più tardi il giovane Forrester avrà il suo primo appuntamento con Zoe e Steffy comincerà a credere che suo fratello sia davvero cambiato, ma Brooke non sarà della stessa opinione.

Quest'ultima non si fiderà affatto e penserà che Thomas stia fingendo, soltanto per far credere a tutti di aver dimenticato Hope. Nel frattempo Steffy cercherà di tranquillizzare Brooke: secondo la donna, qualora Thomas dovesse mentire, Zoe se ne accorgerebbe subito.

Thomas invita Zoe a cenare con tutta la famiglia

Hope vorrà credere che Thomas abbia davvero iniziato una nuova vita insieme a Zoe, ma Liam avrà diversi dubbi al riguardo.

Thomas, intanto, farà di tutto per dimostrare il suo amore a Buckingham: i due trascorreranno la notte insieme e saranno colti in flagrante da tutta la famiglia. Successivamente la inviterà a passare la vigilia di Natale con i Forrester, anche se in molti avranno dei dubbi sull'iniziativa del giovane. Infine Ridge chiederà a Brooke di trascorrere la serata con loro, ma la donna si rifiuterà.