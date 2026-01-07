Curro interromperà la cena dei nobili nella puntata de La Promessa di mercoledì 14 gennaio: "Il dottor Gamarra è deceduto", dirà sconvolgendo tutti.

Le anticipazioni rivelano che Curro temerà sempre di più per la sua vita. Il ragazzo, infatti, non crederà alla versione ufficiale che spiega la morte del medico con un incidente di auto. Curro sarà convinto che qualcuno gli abbia tolto la vita per impedirgli di parlare di Jana.

Curro tornerà a La Promessa con una brutta notizia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro chiederà a Pia un grande favore.

Il ragazzo, deciso ad indagare sulla morte di Jana, spiegherà che ha bisogno di una scusa per andare in paese a parlare con il dottor Gamarra. Pia non potrà aiutarlo, perché gli dirà che lei non ha alcun potere decisionale sulla servitù e gli unici che potranno mandarlo a Lujan sono Romulo o Petra. Curro non si arrenderà e riuscirà ugualmente a trovare un pretesto per portare avanti il suo obiettivo. Il ragazzo si allontanerà da La Promessa dicendo ad Alonso che il dottor Gamarra ha dimenticato lo stetoscopio al palazzo e vuole riportarglielo. Nel frattempo, al palazzo tutto inizierà a tornare alla normalità grazie a Leocadia che prenderà di fatto il posto di Cruz nelle decisioni. Sarà lei a badare alle spese della tenuta e a organizzare la servitù.

Petra non sarà più un problema perché dopo le minacce di Leocadia eseguirà tutti i suoi ordini con dedizione.

Lorenzo sempre pronto a umiliare Curro

Nella puntata di mercoledì 14 gennaio, Curro farà ritorno a La Promessa e interromperà la cena dei nobili. L'atteggiamento del ragazzo farà infuriare Lorenzo che gli ricorderà che è un semplice valletto e non può assolutamente permettersi di arrivare senza chiedere il permesso. Curro, però, avrà una buona ragione per giustificare la sua irruenza. "Il dottor Gamarra è deceduto", dirà lasciando tutti senza parole. I commensali si domanderanno come mai il dottore possa aver perso la vita così giovane, visto che era in perfetta salute fino a pochi giorni prima.

Curro spiegherà che ha chiesto in giro e ha saputo che Gamarra ha avuto un incidente con l'auto. Questo episodio scuoterà tutti, ma in particolare in ragazzo che inizierà a temere davvero per la sua vita. Curro, infatti, sarà sempre più convinto che la sparizione del medico abbia a che fare con la morte di Jana.

Curro aveva un brutto presentimento sul dottore

Nelle puntate precedenti de La Promessa, Curro è già andato a Lujan a cercare il dottor Gamarra al suo studio ma non lo ha trovato. Il ragazzo ha spiegato a Pia che nessuno sapeva dove fosse il medico e che la sua improvvisa scomparsa appariva molto strana. La domestica ha provato a consolare Curro dicendogli che probabilmente Gamarra aveva dei lavori fuori città, ma lui aveva un brutto presentimento.

Dopo la scomparsa di Jana, Gamarra ha confidato a Curro il suo dubbio sulle cause della morte della ragazza. Il medico non ha escluso che qualcuno possa essere intervenuto per peggiorare la sua situazione proprio in fase di ripresa.