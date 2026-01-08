Durante la puntata di Un posto al sole di giovedì 8 gennaio Raffaele ha ribadito di non voler andare in pensione rivelando tale decisione a una Rosa visibilmente delusa.

Le nuove anticipazioni dal 12 al 16 gennaio rivelano che Picariello inizierà malissimo questo 2026. La notizia del mancato impiego la getterà in un profondo stato di frustrazione e inoltre la donna dovrà dare la brutta notizia al piccolo Manuel. Come se non bastasse Rosa resterà spiazzata dalla reazione di Damiano, ben diversa da quella che avrebbe sperato

Un posto al sole: la scelta di Raffaele gela Ornella

La decisione di Raffaele di non andare in pensione farà felice Renato Poggi, ma non tutti i condomini riusciranno a comprendere questa scelta.

Ornella, in particolare, ne resterà profondamente ferita. La donna vivrà questo passo indietro come un tradimento dei progetti costruiti insieme e la distanza tra loro apparirà sempre più difficile da colmare.

Raffaele, provato dal silenzio della moglie, troverà conforto solo in Diego, l'unico capace di stargli vicino. Nel frattempo anche Rosa attraverserà un momento complicato.

Rosa e Damiano in crisi, lui non riesce a starle vicino

La decisione di Raffaele di revocare il proprio pensionamento calerà su Rosa Picariello come un fulmine a ciel sereno, spazzando via in un istante non solo la possibilità di ottenere un impiego stabile, ma anche il sogno di trasferirsi nel monolocale a Palazzo Palladini.

Rosa dovrà fare i conti con una profonda frustrazione, ma ancor più difficile sarà comunicare la notizia a Manuel, infrangendo le speranze del figlio.

In un momento di tale fragilità, anche il legame con Damiano, appena ritrovato, inizierà a mostrare pericolose crepe. Le anticipazioni rivelano che il poliziotto, anziché offrirle rifugio e comprensione, finirà per allontanarsi. Damiano non saprà esserle accanto nel modo in cui Rosa avrebbe bisogno, e lei si ritroverà sola, disorientata da un atteggiamento che smentirà ogni aspettativa, costretta ad affrontare la dolorosa consapevolezza di aver probabilmente fallito anche nella sua scelta sentimentale.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 12 al 16 gennaio: un incontro per Alberto, Samuel contro Nunzio

La volontà di Alberto di comprendere a fondo il cammino terapeutico del figlio lo porterà verso un incontro inatteso. Una presenza enigmatica e carica di fascino entrerà nella sua orbita, aprendo scenari tutti da scoprire.

Gennaro, convinto di aver scampato ogni pericolo, si ritroverà travolto da una tempesta mediatica. Antonietta sceglierà i microfoni di Radio Golfo 99 per portare alla luce i segreti più oscuri del marito, un gesto che cambierà le carte in tavola e metterà Gagliotti con le spalle al muro.

Nunzio riuscirà a chiarirsi con Rossella ma dovrà affrontare un'altra crisi interna. Samuel,infatti, faticherà a digerire la popolarità crescente dell'amico e un sentimento di gelosia inizierà a farsi strada dentro di lui.