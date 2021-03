Nella puntata di DayDreamer in onda mercoledì 17 marzo su Canale 5, Can otterrà le prime informazioni dall'investigatore che ha ingaggiato per seguire Yigit. Intanto quest'ultimo dirà a Sanem che Can sta nuovamente per andare via e tale affermazione "smuoverà" l'amore della giovane Aydin, che alla fine si troverà a trascorrere una giornata speciale con il fotografo.

Can apprende alcune informazioni segrete su Yigit

L'investigatore incaricato da Can gli darà nuovi aggiornamenti in merito alla vita di Yigit. Gli dirà che è una persona alquanto riservata, ma la cosa strana è che oltre a non avere una vita sociale, non ne ha nemmeno una lavorativa.

Infatti segue solamente ciò che scrive Sanem. In più gli parlerà di un incontro avuta con una donna (Huma, ndr), che al momento non è ancora riuscito a identificare.

Huma, invece, avrà alcuni pensieri per la testa. La donna temerà che Can possa aver scoperto la sua "collaborazione" con Yigit, così "interrogherà" Emre per capire se per caso il figlio è "arrabbiato con lei", ma dal figlio minore non avrà nessuna conferma.

Huma si sente 'tradita' dagli Aydin

Però mamma Divit avrà un altro problema d'affrontare e riguarderà lo strano atteggiamento degli Aydin nei suoi confronti. Recatasi a casa loro li vedrà tutti vestiti eleganti e pronti a uscire, compresi Leyla ed Emre. Loro ovviamente non gli diranno dove stanno andando, anzi: cercheranno di depistarla prendendo al volo un taxi.

Anche Huma farà la stessa cosa: prenderà un taxi e li seguirà e, a malincuore, si renderà conto che avranno un appuntamento con i suoi "acerrimi nemici" Aziz e Mihriban, infatti tutti si riuniranno per una lezione di tango. La donna non potrà far altro essere delusa, forse si sentirà tradita, o magari proverà della gelosia nel vedere Aziz e Mihriban ballare insieme.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Sanem corre alla disperata ricerca di Can

Yigit, nel mentre, andrà nella tenuta di Sanem e di nascosto udirà una conversazione tra Can e Aziz, in cui trarrà delle conclusioni troppo affrettate: infatti capirà che Can sta nuovamente andando via con la sua barca. Così non perderà occasione per svelare questa indiscrezione alla giovane Aydin.

La ragazza non riuscirà a crederci, così correrà subito a cercarlo.

Chiederà a Leyla dove attracca la barca di Can e correrà al molo per raggiungerlo. Riuscirà ad arrivare in tempo e a salire nell'imbarcazione e con voce sicura e ferma gli dirà: "Non puoi andare da nessuna parte Can Divit". La giovane Aydin, però, non saprà che in realtà Can starà solamente trasferendo la sua barca per venderla e si ritroverà "vittima" di una giornata che porterà una svolta definitiva nel rapporto con il fotografo.