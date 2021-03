I colpi di scena per i protagonisti del Grande Fratello Vip non mancano mai e, in queste ultime ore, Tommaso Zorzi si è reso nuovamente protagonista di un episodio che ha suscitato non poche polemiche in rete e sui social. Il vincitore del reality show condotto da Alfonso Signorini, qualche giorno fa su Twitter ha annunciato che avrebbe fatto pulizia di contatti e per prima cosa ha scelto di non seguire più Giulia Salemi. Al tempo stesso, però, in tanti hanno notato che Zorzi ha cominciato a seguire Francesco Monte (ex di Giulia) su Instagram, malgrado lo avesse criticato durante il reality show.

La scelta di Tommaso Zorzi dopo il GF Vip: inizia a seguire Francesco Monte su IG

Nel dettaglio, durante l'esperienza del Grande Fratello Vip, in un momento di discussione con Giulia Salemi, Zorzi rivelò che in passato si era allontanato da lei perché il suo fidanzato aveva espresso delle posizioni poco carine nei confronti delle persone omosessuali.

Non condividendo il pensiero di Francesco Monte, Zorzi scelse di prendere le distanze da Giulia e di conseguenza anche dall'ex tronista di Uomini e donne.

Un pensiero chiaro e preciso quello di Tommaso anche se in queste ore ha fatto molto scalpore la sua decisione di iniziare a seguire Francesco Monte su Instagram, nonostante abbia ammesso lui stesso di non esserne un estimatore.

Le polemiche dei fan contro Tommaso Zorzi

Sta di fatto che, gli attentissimi fan social che continuano a commentare le vicende dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5, hanno subito notato l'accaduto e non si sono fatti problemi a puntare il dito contro il vincitore del reality show Mediaset.

Le critiche non sono mancate e c'è chi ha ammesso che con questo gesto fatto sui social, Tommaso Zorzi ha dimostrato di non avere a cuore quei diritti che lui stesso dice di combattere e ribadendo il fatto che la questione Monte venne messa in mezzo durante il reality show, soltanto per colpire e ferire Giulia Salemi che nel frattempo stava vivendo la sua relazione con Pierpaolo Pretelli.

"Le maschere cadono sempre" viene scritto sui social dai fan del GF Vip che si sono schierati contro Zorzi a poche ore dal debutto dell'Isola dei famosi, dove vestirà i panni di nuovo opinionista al fianco di Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

La replica di Tommaso Zorzi dopo le polemiche

Lo stesso Tommaso, dopo essersi reso conto della clamorosa polemica che si era venuta a creare sui social, ha scelto di prendere la parola e lo ha fatto postando una storiacsul suo profilo Instagram.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"Ho visto una polemica sterile su chi seguo o non seguo su Instagram. Un motivo c'è, non sono pazzo" si è limitato a dire Zorzi in merito alla questione Monte.