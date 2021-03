Continua l'appuntamento su Rai 1 con la soap opera de Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni delle prossime puntate in onda da lunedì 22 a venerdì 26 marzo 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati in primis su Ludovica Brancia, la quale avrà un crollo dopo aver ricevuto una notizia da sua madre Flavia. Fiorenza invece sarà intenzionata a farla pagare cara alla contessa Adelaide di Sant'Erasmo, mentre quest'ultima scoprirà qualcosa di importante dopo aver ricevuto una lettera da sua nipote Marta Guarnieri.

Fiorenza vuole vendicarsi di Adelaide: anticipazioni Il paradiso delle signore 22-26 marzo

Nel dettaglio, le trame de Il Paradiso delle signore fino al prossimo 26 marzo, rivelano che Vittorio chiederà al suo staff di essere più responsabili dopo aver intrapreso un contratto importante con gli investitori americani. Nel frattempo Dante sarà costretto a confessare a Fiorenza, la quale è in possesso dell'agenda di suo cugino, che si trova a Milano per rivedere Marta. Giuseppe penserà a come ideare il suo piano dopo aver accettato la proposta di Girolamo, mentre quest'ultimo presenterà al signor Amato il suo terzo complice. Gloria Moreau comincerà a dimostrare che Stefania per lei non è una Venere come tutte le altre. Umberto invece annuncerà a Cosimo che non ci sarà nessun affare e che neanche Federico e Vittorio possono fare qualcosa per rimediare.

Intanto Irene, Anna e Maria coinvolgeranno le altre Veneri e Gabriella nella scelta di un regalo per l'imminente compleanno di Stefania. Fiorenza, nella fretta di farla pagare alla contessa Adelaide, rischierà di rivelare quello che ha scoperto su Marta e Dante.

Gloria compra un regalo per il compleanno di Stefania

Le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle signore, in onda da lunedì 22 a venerdì 26 marzo, rivelano che Gloria deciderà di comprare un regalo per Stefania.

Irene invece proporrà a Maria e Anna di preparare una festa in onore della festeggiata: le Veneri in seguito chiederanno a Salvatore e Marcello se possono festeggiare in Caffetteria il compleanno della loro amica, la quale sarà all'oscuro della grande sorpresa. Nel frattempo i problemi economici di Cosimo diventeranno sempre più gravi, tanto che non riuscirà a dire la verità a Gabriella.

Ludovica apprenderà che sua mamma Flavia ha messo in vendita la villa di famiglia, tanto che avrà un crollo.

Marcello conforta Ludovica

Successivamente la giovane Brancia si rivolgerà a Barbieri, il quale conforterà la fanciulla dopo aver saputo che rischia di rimanere senza soldi. E poi ancora, queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore dal 22 al 26 marzo rivelano che Gabriella scoprirà casualmente della crisi economica di suo marito e che Umberto si approprierà della fabbrica. A questo punto Cosimo dovrà confessare a sua moglie che ha dei grossi problemi lavorativi: tuttavia questa situazione sembrerà non aver alcun impatto nel matrimonio dei coniugi Bergamini. Nel frattempo la festa di compleanno di Stefania rischierà di non svolgersi, ma Federico potrebbe risolvere la situazione.

La contessa Adelaide invece, tramite una lettera di sua nipote, scoprirà cosa è successo in America tra Marta e Dante. Infine Marcello e Ludovica, anche se continueranno a comportarsi come una coppia non riusciranno ad ammettere i loro sentimenti reciproci.