Pierpaolo Pretelli in una intevista rilasciata a Il Giornale ha parlato della sua attuale vita e dell'esperienza vissuta all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Grazie al Reality Show di Canale 5 l'ex velino di Striscia la Notizia ha trovato l'amore con Giulia Salemi, per lei è andato contro tutto e tutti. Pierpaolo ha evidenziato in maniera netta ciò che rappresenta per lui l'influencer di origini iraniane e quello che realmente ha provato per la showgirl Elisabetta Gregoraci, per la quale non ha mai nascosto di avere avuto una cotta. Pretelli ha anche ammesso che gli sarebbe piaciuto veder trionfare Salemi, secondo lui si sarebbe meritata il podio più alto del Grande Fratello Vip.

Pierpaolo Pretelli e il suo rapporto con Giulia Salemi

Pierpaolo ha ammesso di aver notato da subito Giulia, tanto che addirittura Gregoraci si era accorta dello sguardo diverso con cui l'ex velino guardava l'influencer. "Siamo molto affini caratterialmente e ad oggi sto provando delle emozioni che non provavo da anni", sono state alcune delle parole rilasciate da Pretelli. Alla domanda sul fatto che Salemi possa soffrire il confronto con Elisabetta, Pierpaolo ha così risposto: "Certo, Giulia avrebbe preferito l'esclusiva". In molti pensano ancora che la storia tra i due sia tutta una montatura e abbia esclusivamente fini mediatici, "per Giulia sono andato contro tutto e tutti", ha sentenziato il secondo classificato dell'ultima edizione del Gf Vip.

Su una possibile convivenza immediata Pretelli ha dichiarato che al momento la coppia preferisce vivere i loro momenti con serenità, ma anche che ci sono tutte le basi per poter costruire insieme qualcosa di importante e duraturo. Pierpaolo ha toccato anche il tema legato all'intromissione della famiglia nella sua storia d'amore: "Avrei preferito che mi lasciassero vivere il mio percorso" ha ammesso Pierpaolo, ma ha anche sostenuto che tra lui e i suoi familiari ora è tornato il sereno.

Parlando di Giulia, Petrelli ha ammesso che avrebbe desiderato vedere Giulia vincere il Grande Fratello perché secondo lui è stata la concorrente che maggiormente avrebbe meritato, senza togliere nulla al trionfo di Tommaso Zorzi.

Il rapporto tra Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci

Pierpaolo Petrelli ha anche analizzato in maniera schietta e diretta il suo rapporto con Elisabetta Gregoraci all'interno della casa di Cinecittà.

L'ex velino ha ammesso: "Per me è stata una cotta". Pierpaolo ha anche evidenziato il fatto che la showgirl non ha mai manifestato in maniera completa l'interesse che lui si aspettava, fino a voler prendere in maniera netta le distanze, "l’amore bisogna alimentarlo in due". Pretelli ha anche raccontato che Elisabetta ha tenuto pubblicamente a precisare che da parte sua non era nato nessun sentimento, mettendo numerosi paletti nel loro rapporto. L'ex gieffino ha poi negato di essere passato repentinamente da Gregoraci a Salemi, sostenendo che tutto ha avuto un percorso fisiologico e coerente.