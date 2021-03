Il Paradiso delle Signore, la serie televisiva milanese che viene trasmessa su Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 15:55 fino alle 16:35 circa, continua ad appassionare i telespettatori con le sue vicende milanesi. Le anticipazioni riguardanti la nuova puntata in programmazione il 22 marzo annunciano che Dante Romagnoli confesserà a sua cugina Fiorenza Gramini di essere ritornato dagli Stati Uniti per rivedere Marta Guarnieri. Nel frattempo Giuseppe Amato (Nicola Rignanese) sarà impegnato a trovare un'idea losca, mentre Gloria Moreau dimostrerà di aver un'attenzione particolare per la Venere Stefania.

Infine Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) riceverà un'importante proposta lavorativa sul suo lussuoso negozio.

Il Paradiso delle signore, trama puntata del 22 marzo: Gloria si affeziona a Stefania

Le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore, in onda lunedì 22 marzo, raccontano che ci saranno un po' di colpi di scena per alcuni personaggi della soap opera. Nel dettaglio, Giuseppe cercherà di farsi venire in mente una buona idea per mettere in atto un piano disonesto, in quanto ha scelto di accettare la proposta del suo complice Girolamo (Sergio Vespertino). Intanto Gloria (Lara Komar) si affezionerà sempre di più a Stefania (Grace Ambrose): la capocommessa in diverse circostanze si avvicinerà alla ragazza e darà l'impressione di non considerarla come una semplice Venere.

Nel frattempo gli investitori americani comunicheranno a Vittorio che sono disposti a intraprendere un contratto con il suo negozio di alta moda.

Dante confessa di essere ritornato a Milano per Marta: anticipazioni lunedì 22 marzo

A questo punto, il grande magazzino milanese potrebbe fare un importante passo avanti grazie alla nuova collaborazione lavorativa.

Per questo motivo, il dottor Conti chiederà ai suoi dipendenti di essere una squadra ancora più unita e responsabile di prima. Nel frattempo Fiorenza (Greta Oldoni) riuscirà a mettere suo cugino con le spalle al muro e a fargli confessare tutta la verità sul suo improvviso ritorno dagli Stati Uniti. Le trame della puntata de Il Paradiso delle signore in onda martedì 22 marzo, rivelano che Dante (Luca Bastianello) ammetterà alla Gramini di essere rientrato nel capoluogo milanese con un'intenzione ben precisa, ovvero quella di rivedere Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

In attesa di vedere in onda questo episodio ricordiamo ai telespettatori che gli episodi della soap opera sono disponibili in replica streaming online: per rivederli basta collegarsi al sul sito ufficiale di RayPlay oppure scaricando l'omonima applicazione.