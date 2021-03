Nella soap opera Beautiful continuerà l'ossessione di Thomas per Hope. Il figlio di Ridge metterà in atto un subdolo piano per far ingelosire Logan e per questo chiederà a Zoe di sposarlo. La proposta matrimoniale di Thomas alla modella sconvolgerà il piccolo Douglas, il quale avrà timore che 'mamma' Hope lo abbandoni e che Zoe prenda il suo posto. Thomas raggiungerà il suo scopo nel momento in cui il bambino rivelerà i propri timori a Hope.

Beautiful, anticipazioni: Thomas usa Zoe per ingelosire Hope

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5, Thomas fingerà di aver ritrovato la serenità, dimenticandosi il morboso interesse per Hope.

Il giovane infatti, si avvicinerà sempre più a Zoe, ma questo sarà solo uno stratagemma architettato dallo scaltro giovanotto per far ingelosire Hope. Quest'ultima intanto, sarà ancora ai ferri corti con Liam, dopo averlo sorpreso a baciare Steffy. Anche in questo caso, come sanno bene i fan di Beautiful, ci sarà stato lo zampino di Thomas.

Beautiful, spoiler: Thomas chiede a Zoe di sposarlo

Thomas quindi, pur di riconquistare Hope, arriverà addirittura a chiedere a Zoe di sposarlo. Il tutto avverrà a Villa Forrester, dove saranno riuniti Eric, Quinn, Brooke, Ridge, Liam, Hope, Steffy e il piccolo Douglas.

Dando uno sguardo a ciò che è andato già in onda negli Usa si viene a sapere che Thomas non esiterà a baciare Zoe di fronte a tutti, anche al piccolo Douglas, il quale non nasconderà la sua preoccupazione.

Il bambino infatti, teme che il padre voglia sostituire mamma Hope con Zoe e, per questo, sarà in ansia. La figlia di Brooke cercherà di rassicurare Douglas, ma quanto starà per accadere alla Villa potrebbe sconvolgere ancor di più l'equilibrio del bambino. Thomas infatti, si inginocchierà dinnanzi a Zoe e, porgendole un anello, le chiederà di sposarlo, lasciando tutti a bocca aperta.

Trame Beautiful, prossime puntate: Douglas sconvolto dalle imminenti nozze del padre con Zoe

Le reazioni alla proposta matrimoniale di Thomas saranno diverse. Brooke sarà sempre più convinta della malafede del figliastro e cercherà di far aprire gli occhi a Zoe. Quest'ultima invece, sembrerà essere veramente innamorata del ragazzo e crederà in lui. Douglas non prenderà affatto bene il gesto del genitore e, in camera sua, esporrà le sue paure a Hope, chiedendole di risposare il padre e di tornare ad essere una vera famiglia.

Logan cercherà di spiegare al bambino che questo non sarà possibile. Rimasta sconvolta dalle paure espresse da Douglas, Hope cercherà di parlarne con Thomas, facendogli presente che non può imporre la presenza di Zoe al figlioletto. Thomas per tutta risposta, le dirà di aver scelto di sposare Zoe in quanto è la donna che lo ama veramente. Quale sarà la prossima mossa di Hope? Per scoprirlo, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.