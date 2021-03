Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai Uno dal lunedì al venerdì alle 15 e 55. Le anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal 5 al 9 aprile svelano diversi colpi di scena. Delfina Bergamini verrà improvvisamente a mancare. La donna morirà proprio nel momento in cui Gabriella si era decisa a consigliare a Cosimo la lettera che il padre aveva scritto prima di spegnersi. Nel frattempo Vittorio avrà un incidente. L'uomo non avrà voglia di parlare a telefono con la moglie, nonostante Umberto e Adelaide intercedano per una loro riconciliazione.

Il Paradiso, trama episodi 5-9 aprile: la madre di Cosimo verrà a mancare

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 5 al 9 aprile svelano nuovi colpi di scena. Purtroppo Delfina morirà improvvisamente. Un duro colpo per Cosimo che in pochi mesi ha perso entrambi i genitori. Inoltre il giovane sta affrontando un brutto periodo anche dal punto di vista finanziario per via dei problemi alla Ditta Palmieri. Poco prima della dipartita della suocera, Gabriella si era confidata con Anna riguardo alla lettera di Arturo. La Venere aveva consigliato alla cugina di consegnare la lettera al marito, affinché il giovane sapesse la verità. La notizia del tragico evento ha però impedito alla ragazza di far leggere la lettera al coniuge.

Vittorio ha avuto un incidente: spoiler de Il Paradiso delle signore

La trama de Il Paradiso delle signore degli episodi in onda fino al 9 aprile anticipa che il dottor Conti ha avuto un incidente mentre si recava a Parigi. L'evento avrà degli strascichi, e Vittorio tornerà a casa dolorante. Beatrice cercherà di stargli accanto senza essere invadente.

Nel frattempo Marta, all'oscuro di tutto, inizierà a essere preoccupata perché non sente il marito da giorni. Vittorio non ha alcuna voglia di telefonarle. L'uomo nutre molta rabbia per quello che ha saputo riguardo alla moglie e Romagnoli.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni fino al 9/04: Vittorio non accetta intromissioni nella sua vita privata

Gli spoiler degli episodi che andranno in onda fino al 9 aprile rivelano che Vittorio non permetterà a nessuno di interferire nella sua vita privata.

Il dottor Conti confesserà ad Adelaide di essere a conoscenza di ciò che è successo fra Marta e Romagnoli. Umberto si recherà a casa di suo genero per convincerlo a chiamare la moglie. Nel frattempo la contessa è seriamente preoccupata per lui, tanto da far andare a casa Conti un medico per visitarlo. Adelaide vuole ricucire con lui, e sincerarsi delle sue condizioni di salute. Conti, però sembra essere irremovibile.