Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai Uno dal lunedì al venerdì alle 15:55. Le anticipazioni dell' episodio che andrà in onda giovedì 8 aprile rivelano nuovi colpi di scena. Gabriella (Ilaria Rossi) e Salvatore (Emanuel Caserio) si riavvicineranno. I due stanno vivendo entrambi momenti difficili. Si sostengono reciprocamente. In questo modo scopriranno di provare nostalgia per la loro storia. Nel frattempo Adelaide (Vanessa Gravina) manda un medico a casa Conti, per sincerarsi delle condizioni di salute di Vittorio (Alessandro Tersigni). Conti, però, non apprezza gli sforzi della contessa.

Vittorio non ammette intromissioni nella sua vita privata. Poco dopo riceve una lettera di Luciano che lo porta a pensare molto. Marcello(Pietro Masotti), invece, rischia di tornare in prigione.

Il Paradiso: trama episodio 8 aprile: Gabriella e Salvatore si sostengono a vicenda

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda giovedì 8 aprile svelano che si assisterà ad un avvicinamento fra Gabriella e Salvatore. I due ragazzi, seppur per motivi diversi, stanno attraversando periodi complicati. In questa difficile fase della loro vita, si sosterranno a vicenda. Scopriranno, così, di provare nostalgia della loro storia, anche se ormai passata. Non è da escludere che fra i due possa esserci un ritorno di fiamma.

Trama 8 aprile: Adelaide manda un medico a casa Conti

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda l'8 aprile anticipano che Adelaide vuole ricucire il rapporto con Vittorio. Conti è deluso dal comportamento della moglie. Il direttore del Paradiso nutre rancore anche nei confronti dei Guarnieri per averlo tenuto all'oscuro del segreto di Dante e Marta.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La contessa decide di mandare un medico a casa Conti per sincerarsi delle condizioni del giovane, dato che ha da poco avuto un incidente. Il dottor Conti, però, è perentorio, e non ammette intromissioni nella sua vita privata. Poco dopo, riceverà una lettera di Luciano che lo porterà a pensare molto.

Il Paradiso, spoiler 8 aprile: Marcello potrebbe finire in prigione

La trama della puntata dell'8 aprile anticipa che ci sono guai in vista per Marcello. Il giovane potrebbe finire nuovamente in prigione. Il suo passato con il Mantovano pesa più che mai. Difatti Castrese, dopo il suo arresto, ha dichiarato alla polizia che Barbieri fosse suo complice. Pertanto la Questura ha convocato il ragazzo per fargli qualche domanda riguardo al suo rapporto con il Mantovano. Un brutto colpo per Marcello che proprio in questo momento stava ritrovando la serenità al fianco di Ludovica. Nel frattempo le Veneri ultimano lo striscione per sostenere la squadra ciclistica del Paradiso.