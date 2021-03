Le anticipazioni della famosa soap opera Il Paradiso delle Signore sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì' 8 a venerdì 12 marzo, Ludovica prenderà un'importante decisone: la donna deciderà di rinunciare a Parigi e di rimanere a Milano dopo aver ricevuto una particolare proposta da Adelaide. Nel frattempo Salvatore dormirà presso la caffetteria, per colpa delle minacce del Mantovano. Gabriella, invece, dovrà prepararsi a ricevere un brutto colpo: il suo vestito, infatti, non avrà un buon successo, bensì verrà criticato da molte persone e dai giornali.

Sarà per questo che Vittorio Conti sarà molto preoccupato per la sorte delle vendite al Paradiso.

Spoiler Il Paradiso delle signore: Agnese prova a salvare il suo matrimonio

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore che verranno trasmesse dall'8 al 12 marzo, Agnese si renderà conto che Giuseppe ha cambiato atteggiamento, così deciderà di provare a salvare il suo matrimonio. Nel frattempo arriverà il giorno della festa delle donne e al Paradiso ci sarà molta tensione per la nuova campagna dedicata al particolare abito di Gabriella. In seguito Salvatore si ritroverà costretto a dormire in caffetteria, a causa delle minacce del Mantovano, mentre Ludovica cambierà idea riguardo la sua partenza per Parigi, dopo aver ricevuto una proposta da Adelaide, nonostante la promessa fatta a Marcello.

Il vestito di Gabriella viene criticato dalla stampa

Il nuovo vestito di Gabriella non farà una bella impressione e riceverà mollite critiche, soprattutto dalla stampa. Per tale ragione Vittorio sarà molto in ansia e non saprà come comportarsi. Più tardi l'uomo avrà una bella idea e convincerà Gabriella a farsi intervistare insieme a lui, per difendere le sue scelte da stilista, poi inviterà tutte le donne ad esprimere la loro opinione, attraverso un telegramma.

Successivamente Marcello metterà in atto il suo piano per incastrare una volta per tutte il Mantovano, così da denunciarlo alla polizia.

Irene si trasferisce da Maria e Anna

Ludovica tonerà tra le grazie di Adelaide, tanto che la contessa penserà che la ragazza possa diventare presto la nuova vicepresidente del Circolo. Frattanto Irene vorrà andarsene di casa, dopo l'ennesima discussione con suo padre, così Maria inviterà a dormire la donna a casa sua e di Anna.

In seguito le due avviseranno Rocco della novità, l'uomo sarà assai meravigliato, ma allo stesso tempo felice per la scelta di Anna e Maria di ospitare Irene. Infine, Vittorio tornerà a sorridere, poiché le vendite al grande magazzino si riprenderanno nel migliore dei modi.