Un posto al sole continua ad emozionare i telespettatori con l'appuntamento quotidiano su Rai 3 e secondo le ultime anticipazioni, ci sarà il ritorno di Michele. Nelle puntate dal 15 al 19 marzo, il marito di Silvia tornerà a Palazzo Palladini per confrontarsi con lei. Alberto, invece, proverà a ricucire il rapporto con Clara, mentre Patrizio sarà tormentato dal pensiero della ragazza. Ilaria vedrà il fidanzato di Rossella parlare con la compagna di Alberto e non perderà occasione per seminare zizzania. Per la studentessa non sarà facile gestire la scoperta del tradimento del suo fidanzato e la stesura della tesi.

Infine, Franco sarà alle prese con il nuovo lavoro ai cantieri mentre Niko e Susanna si riavvicineranno molto, ma un altro imprevisto sarà all'orizzonte per loro.

Rossella delusa da Patrizio per il tradimento: spoiler Un posto al sole

Secondo le anticipazioni di Un Posto al sole dal 15 al 19 marzo al centro delle scene ci saranno ancora Patrizio e il suo legame con Clara. Mentre Alberto proverà a ricostruire il rapporto con la sua fidanzata, il figlio di Raffaele sarà tormentato dal pensiero della giovane e discuterà con lei. A sorprenderli insieme sarà Ilaria che penserà di andare a riferire tutto a Rossella. Quando la figlia di Silvia saprà dell'ennesimo tradimento del suo fidanzato, andrà da lui per affrontarlo a quattr'occhi. La delusione di nei confronti di Patrizio si ripercuoterà inevitabilmente sulla stesura della tesi, proprio secondo i piani di Ilaria.

Niko e Susanna sembrano di nuovo vicini: spoiler 15-19 marzo

Secondo le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana fino al 19 marzo, a Palazzo Palladini ci sarà il ritorno di Michele che avrà un duro confronto con Silvia. Quest'ultima sarà intenzionata a riconquistare la fiducia di suo marito ad ogni costo. Nel frattempo, Franco sarà preso con il nuovo lavoro ai cantieri per conto di Roberto e gli operai non saranno indifferenti al nuovo arrivo.

Nel frattempo, Cerruti prenderà lezioni di bon ton da Cotugno, ma con pochi risultati, mentre Bice studierà un modo per far colpo sui fratelli Sarti alla cena. Quando apprenderà le intenzioni di sua sorella, Salvatore sarà ancora più teso in vista dell'incontro con la famiglia del suo fidanzato. Niko e Susanna sembreranno molto vicini e sulla via della riconciliazione, ma proprio quando tutto starà per risolversi, arriverà una proposta inaspettata per la ragazza.

Infine, in occasione della festa del papà, Irene organizzerà una bella sorpresa per Filippo, mentre Irene, Bianca e Jimmy saranno impegnati in una caccia al tesoro per la speciale giornata.