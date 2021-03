La registrazione di Uomini e donne che si è tenuta venerdì 12 marzo ha riservato nuove sorprese. Gemma Galgani è caduta dalle scale e si è sbucciata le ginocchia. Nulla di grave per la dama torinese, mentre Alessandro ha deciso di chiudere la conoscenza con Maria Tona e proseguire con Federica. Maurizio Giaroni, invece, ha deciso di abbandonare il programma.

Uomini e donne, spoiler: Gemma cade e si fa male alle ginocchia

Dopo la registrazione di giovedì 11 marzo in cui Gero Natale ha deciso di lasciare Uomini e donne, dame e cavalieri si sono ritrovati per una nuova registrazione anche venerdì 12 marzo.

Le anticipazioni che trapelano sul web raccontano che la puntata non è stato un pomeriggio facile per Gemma Galgani. La dama torinese durante il suo ingresso in studio, giunta agli ultimi scalini della passerella, è caduta sbucciandosi le ginocchia. Nulla di grave, ma ha abbandonato un attimo lo studio per essere medicata. Tina, anche in questa occasione, non ha perso tempo per fare dell'ironia su Gemma.

Spoiler ultima registrazione: Maurizio G lascia Uomini e donne

In attesa che Gemma tornasse nello studio di Uomini e donne, Maria De Filippi ha fatto accomodare Maurizio Giaroni. Lui e Gemma si sono rivisti la sera prima della registrazione e il cavaliere ha raccontato come è andata la serata. Secondo le sue parole i due avrebbero chiacchierato a lungo sul divano e si sarebbero anche dati un bacio a stampo.

Le cose sono poi precipitate, nel momento in cui Maurizio ha ammesso che non ha provato nessuna attrazione fisica. Il cavaliere è finito nel mirino di Gianni e Tina e del cavaliere Domenico. Alla fine, stanco degli attacchi, Maurizio ha deciso di andare via. Gemma, quasi in lacrime, ha cercato di fargli cambiare idea, ma senza successo.

U&D, ultima registrazione: Alessandro bacia Federica e chiude con Maria Tona

In attesa di conoscere gli sviluppi sulle vicende sentimentali di Gemma, spazio al cavaliere Alessandro, che è uscito con la dama Federica. Tra i due c'è stato un bacio. Maria Tona, l'altra dama che stava uscendo con Alessandro, non l'ha presa bene e ha espresso il dubbio che il cavaliere sia più attratto da Federica che da lei.

A questo punto lui ha deciso di chiudere con Maria Tona e di continuare la conoscenza con Federica. La registrazione di Uomini e donne è proseguita con i giovani tronisti. In particolare si segnala che Samantha ha discusso nuovamente con Roberto, il quale alla fine ha deciso di andarsene.

Si ricorda che quanto avvenuto nella registrazione di U&D di venerdì 12 marzo andrà in onda su Canale 5 prossimamente. Gli appuntamenti con il dating show di Maria De Filippi sono come sempre dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:45.