Lunedì 26 aprile è andata in onda in prima serata su Rai 1, la quarta e ultima puntata della Serie TV La fuggitiva, con protagonisti Vittoria Puccini ed Eugenio Mastrandrea. La fiction nata come miniserie ha fatto registrare ottimi ascolti e per questo motivo ci potrebbe essere un secondo capitolo.

Dunque la fuga di Arianna Comani potrebbe proseguire, se ci sarà la volontà da parte della protagonista, ovviamente però non potranno mancare neanche la poliziotta Michela e il giornalista Marcello. Proprio quest'ultimo, in una recente intervista, ha affermato che al momento non sa nulla riguardo a una seconda stagione della serie e preferisce godersi il successo del primo capitolo.

Invece il regista Carlo Carlei, durante la conferenza di presentazione della fiction, in merito all'eventualità di una seconda stagione, si era pronunciato con queste parole: "L'ho pensata come una limited series, ma ci siamo comunque lasciati una porta aperta".

Il regista si è pronunciato sulla seconda stagione de La Fuggitiva

Carlo Carlei, il regista de La Fuggitiva si era già espresso su una possibile seconda stagione, durante la presentazione alla stampa della fiction. In particolare il 61enne calabrese aveva affermato che la serie è stata pensata come una limited series, per dirla in termini americani, ma poi aveva aggiunto: "Alla fine ciò che maggiormente conterà sarà la risposta del pubblico".

Infatti Carlei, ancor prima della messa in onda televisiva, aveva previsto che i telespettatori si sarebbero affezionati a due personaggi come quello di Arianna e Michela. Il pronostico si è poi dimostrato veritiero.

Proprio in base a questo pronostico, il regista aveva affermato che avrebbero lasciato una porta aperta per riproporre questi personaggi successivamente.

Carlei aveva poi concluso l'intervista in questo modo: "Abbiamo tracciato le linee per una seconda stagione".

Le parole di Eugenio Mastrandrea sull'eventualità di una seconda stagione

L'attore Eugenio Mastrandrea, che nella fiction La fuggitiva ha interpretato il ruolo del giornalista Marcello Favini, in una recente intervista ha commentato il successo della prima stagione della serie targata Rai, e ha risposto anche alla domanda sull'ipotesi di un secondo capitolo.

L'attore che attualmente si trova a Los Angeles, sul set della serie Netflix "From scratch" ha ricordato anche il suo primo incontro con Vittoria Puccini.

In particolare, Mastrandrea ha avuto una domanda sulla possibilità di una seconda stagione, alla luce degli ottimi ascolti che La fuggitiva ha fatto registrare. Questa la risposta del 27enne: "Al momento non so dare una risposta a questa domanda, in quanto ci sono diversi fattori che verranno considerati. Per adesso direi di goderci il successo del primo capitolo, poi staremo a vedere cosa succederà".