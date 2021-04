Lino Banfi sarà ospite fisso del programma di Rai 1 "Oggi è un altro giorno" condotto da Serena Bortone, in onda dal lunedì al venerdì alle 14:00 e chi ha seguito la serie "Un medico in famiglia" avrà sicuramente nostalgia dei consigli di Nonno Libero.

Ma in che veste sarà?

Saranno proprio le puntate del lunedì e del venerdì che vedranno l'attore ospite della trasmissione e pronto a rispondere alle domande più disparate che il pubblico da casa potrà rivolgergli scrivendo al numero Whatsapp 366/6167959.

Nel suo esordio di ieri, lunedì 19 aprile, era in collegamento da un posto non chiaramente specificato (sarà un piccolo studio allestito vicino a quello della Bortone) e non ha perso neanche un momento per strappare al pubblico una risata, per ironizzare sulla situazione attuale e per essere esattamente come è sempre stato: se stesso.

Non risparmiandosi neanche nel dare consigli per chi vuole intraprendere la carriera attoriale: "Quello che vi posso dire è di non recitare mai da soli, ma di unire le forze e poi non fate spendere soldi ai vostri genitori con le costose scuole di recitazione. Ce ne sono alcune che costicchiano, spero prima o poi ce ne saranno di pubbliche". E quindi ecco che vengono messe in scena finte liti con l'autore, che gli gesticola indicandogli le cose da dire, e finanche viene messo alla prova il QI degli ospiti ("affetti stabili") con un gioco matematico.

Insomma, questo slot del pomeriggio di Rai 1 sembrava per anni non trovare un padrone di casa che sapesse riportargli la quota di pubblico che ha sempre avuto, ma con Serena Bortone sta vivendo una nuova vita.

Lo share, dopo periodi di incertezza, si sta stabilizzando, puntata dopo puntata, intorno al 13%. Sono tanti gli ospiti che arrivano nel salotto di "Oggi è un altro giorno" e lì restano per settimane, portando valore aggiunto al programma e sicuramente questa formula crea nel telespettatore senso di famiglia, di casa, di luogo in cui ritrovarsi.

Ne è un esempio l'ex cantante dei Gazosa, Jessica Morlacchi, che, ospitata per un'intervista, è rimasta come affetto stabile, rivelando una spiccata simpatia, ma anche dotata di ottimi tempi televisivi.

È quindi così, che questo bel contenitore, in continuo adattamento, come quelli degli anni 90-2000 in tv, lo vedremo ancora in onda fino a fine giugno, e chissà che ancora nuovi volti del cinema, della musica, della tv, dello spettacolo non si aggiungano al cast già vincente.

Ma soprattutto, cosa avrà preparato Lino Banfi per il suo prossimo intervento di venerdì?

Arriverà in studio vicino alla Bortone o sarà collegato da una nuova location? Chiedere non si può, perché si sa per lui "Una parola e troppa e due sono poche", ma potrete vederlo il venerdì e il lunedì in tv.