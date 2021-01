Serena Bortone, conduttrice che in questa stagione televisiva ha fatto il suo debutto su Rai 1, è positiva alla Covid-19. A riferirlo è stato inizialmente il sito diretto da Roberto D'Agostino. Poco dopo, la notizia è stata confermata su Twitter dalla stessa Bortone, che ha fatto sapere di essere in buone condizioni di salute e che condurrà Oggi è un altro giorno dalla sua abitazione, in collegamento.

Serena Bortone è asintomatica

Serena Bortone ha confermato di essere positiva nella mattina di oggi, giovedì 14 gennaio. La conduttrice ha aperto la sua comunicazione su Twitter con un "Cari tutti", affermando poi che, come sta accadendo a molti italiani, è risultata positiva al Coronavirus.

La donna ha poi rassicurato tutti, comunicando che al momento si trova nella sua abitazione in isolamento e che è in ottime condizioni di salute, in quanto asintomatica. Nonostante questo, il programma Oggi è un altro giorno, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:00 su Rai 1, andrà comunque in onda: Bortone, infatti, condurrà dalla sua abitazione. Infine, ha concluso il suo messaggio rivolgendo un ringraziamento a tutte le persone che, in questi ultimi minuti, le hanno mandato dei messaggi per sincerarsi delle sue condizioni. Nella giornata di ieri il programma tv non era andato in onda, ma tale scelta non aveva nulla a che fare con la positività della Bortone. Infatti, la scelta della Rai è stata quella di anticipare la soap Il Paradiso delle Signore per poi lasciare spazio alla partita di Coppa Italia Fiorentina-Juventus.

Molti i programmi che, nelle scorse settimane, son state condotte da casa

Serena Bortone, poi, ha anticipato gli ospiti e i temi che verranno trattati nella puntata di oggi. In primis, sarà presente Stefania Sandrelli, attrice che in carriera ha preso parte a oltre 100 pellicole. Sarà poi ospite anche Enrico Ruggeri. Per quanto riguarda la politica, è attesa la partecipazione del ministro dell'economia Roberto Gualtieri, con il quale si parleranno dei temi economici (come il Recovery Plan) ma anche della crisi di governo.

Infine, per gli aggiornamenti sulla Covid-19, è prevista la partecipazione del Professor Massimo Galli.

Bortone non sarà la prima conduttrice che, a causa della Covid-19, è costretta a condurre il proprio programma da casa. Nelle scorse settimane, infatti, un destino simile era capitato a Carlo Conti, che da casa aveva presentato Tale e Quale Show.

Stessa cosa avvenne a Myrta Merlino, che fu costretta all'isolamento domiciliare e che quindi condusse l'Aria che Tira dal divano di casa sua. Tra gli altri casi celebri, poi, vi sono anche quelli di Lilli Gruber (con la sua Otto e Mezzo) e Gerry Scotti, che fece il giudice a Tu Si Que Vales connesso da casa.