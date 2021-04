Secondo le anticipazioni di Tempesta d'amore, Robert cercherà di riconquistare Vanessa dopo averla persa. Quella che inizialmente sarebbe potuta sembrare un'avventura si è trasformata, per Vanessa, in una relazione sentimentale. Robert, tuttavia, pare non ricambiare a pieno i sentimenti della donna. Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore la relazione sentimentale nata tra Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) finirà di colpo.

Il ruolo di amica e amante della donna

Nei primi tempi della loro relazione, Vanessa ha accettato di stare accanto a Robert come amante, ma con il tempo si è resa conto di desiderare qualcosa di più.

La donna ha perso la testa per Saalfeld, il quale però non prova lo stesso per lei. Quest'ultima, infatti, si renderà conto del fatto che l'uomo non soltanto non ricambia il suo amore, ma che considera la loro relazione come una semplice avventura. E così l'umiliazione e il dolore la indurranno a prendere una decisione definitiva: interrompere per sempre la loro relazione sentimentale.

Spoiler tedeschi: Robert cerca di riconquistare Vanessa

Sottovalutando il fatto che Vanessa sia innamorata di lui, Robert non riuscirà a comprendere una reazione così rilevante e crederà di poter rimediare con estrema semplicità. Deciso a convincere Vanessa a tornare con lui, Saalfeld si presenterà a casa sua con dei fiori al fine di chiederle scusa per aver avuto un comportamento inappropriato.

Lei non accetterà le sue scuse, ma il comportamento dell'uomo la farà riflettere. Sonnbichler infatti finirà per tornare da lui a notte fonda, inerpicandosi fino al balcone della stanza di Saalfeld. L'atto d'amore di lei colpirà molto Robert, tanto che il giorno seguente presenterà Vanessa a Valentina (Paulina Hobratschk) come fidanzata.

La decisione di Robert lascerà di stucco Vanessa, che capirà di essere riuscita finalmente a vincere la riluttanza di Saalfeld: l'uomo sembrerebbe oramai pronto a una vera storia d'amore. Ma, purtroppo, la sua si svelerà essere una semplice illusione. Robert, poco dopo, racconterà a Valentina che la sua relazione con Sonnbichler è un'avventura, priva di importanza.

In queste circostanze Vanessa si renderà conto che è davvero inutile lottare per un amore non corrisposto: affranta per la delusione, chiuderà la relazione con Saalfeld e per loro due arriveranno nuove storie d'amore.