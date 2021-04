Nelle prossime puntate di Una vita in onda su Canale 5, Bellita Del Campo sarà sul punto di morire dopo essere stata avvelenata da Margarita. La cantante sarà in fin di vita e ciò getterà nella disperazione José Miguel e tutti i familiari e amici. Margarita intanto, dopo essere svanita nel nulla, verrà rintracciata ed arrestata.

Una vita, anticipazioni: Bellita è stata avvelenata

Nei prossimi episodi di Una vita, José Miguel sarà nella più totale disperazione e si preparerà a salutare per sempre la moglie Bellita. La donna, infatti, sarà in condizioni critiche dopo essere stata avvelenata.

Il tutto avrà inizio quando Margarita, fingendosi amica dell'artista, le somministrerà del veleno nel tè. A lungo andare, Bellita accuserà dei malori che la porteranno a perdere i sensi per strada. A seguito di ciò, Bellita verrà sottoposta a degli esami medici che evidenzieranno come la donna sia stata avvelenata. Almeno inizialmente, nessuno sospetterà di Margarita e ci si domanderà come ciò possa essere successo.

Una vita: Margarita viene arrestata per il tentato omicidio di Bellita

La salute di Bellita continuerà a peggiorare e la situazione sarà drammatica. I fan di Una vita resteranno quindi con il fiato sospeso in attesa di scoprire se la donna si salverà oppure no. Dalle anticipazioni si viene a sapere che grazie ad Emilio, José Miguel e Cinta riusciranno a scoprire che l'artefice dell'avvelenamento è Margarita.

In seguito, la moglie di Carchano verrà fermata dalla polizia e arrestata. Nella tasca della donna, verrà ritrovata la stessa sostanza usata per avvelenare Bellita. Nel prosieguo delle puntate di Una vita, il medico deciderà di procedere con un cura sperimentale per salvare la vita a Bellita. Il dottore spiegherà ai familiari che se entro 48 ore la cura non avrà effetto, per la donna non ci sarà più nulla da fare.

Una notizia che sconvolgerà José Miguel e Cinta, i quali si dovranno preparare al peggio.

Una vita, prossime puntate: Bellita in fin di vita, si salverà?

Nonostante Bellita sia sul punto di morte, Cinta non rinvierà le sue esibizioni e salirà ugualmente sul palco, dedicando le esibizioni alla madre. Nel frattempo, José Miguel sarà al capezzale della moglie, la quale sembrerà peggiorare.

L'uomo, ad un certo punto, sarà convinto che Bellita stia esalando l'ultimo respiro, ma dalle anticipazioni si scopre che non sarà proprio così. Per Bellita ci sarà ancora speranza? Per saperlo non resta che seguire i prossimi spoiler di Una vita.

Si ricorda che la soap iberica va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 14:10. Per rivedere gli episodi già trasmessi, basta invece collegarsi al sito Mediaset Play.