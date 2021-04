Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni settimanali di Un posto al sole. La TV Soap, giunta alla sua ventiquattresima stagione, va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle ore 20:45.

Nelle puntate dal 26 al 30 aprile ci saranno tanti colpi di scena che sicuramente non permetteranno agli spettatori di distogliere l'attenzione. In particolare, Patrizio e Clara si avvicineranno nuovamente, mentre Silvia non farà altro che pensare a Michele. Roberto e Pietro avranno dei problemi con la polizia e Renato tornerà dal suo viaggio a Berlino con Jimmy.

Un posto al sole, anticipazioni dal 26 al 30 aprile: Clara e Patrizio avranno modo di chiarirsi

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Patrizio e Clara rimarranno bloccati all'interno di un ascensore. L'esperienza in sé non sarà piacevole, ma consentirà loro di parlare e di ritrovare il feeling perduto. Ovviamente, anche Alberto continuerà a mostrare interesse nei confronti di Clara e proverà a riavvicinarsi a lei, ma non sarà facile lasciarsi alle spalle gli ultimi spiacevoli eventi, soprattutto perché la ragazza non sarà propensa a dargli molte speranze.

Nel frattempo, la Polizia si presenterà ai Cantieri. Il suo arrivo creerà non poco scompigli: Roberto e Franco si troveranno in grande difficoltà e verranno chiamati dai poliziotti per rilasciare le loro dichiarazioni.

Spoiler di Un posto al sole fino al 30 aprile: Guido cercherà di spronare Michele

Le anticipazioni di Un posto al sole svelano che Silvia sarà molto preoccupata per Michele. Il giovane, infatti, non si mostrerà interessato al lavoro e apparirà più abbattuto che mai. Guido deciderà di recarsi da Michele per aiutarlo a uscire dal suo guscio.

Cercherà di spingerlo a riprendere il controllo della situazione. Le sue parole sortiranno l'effetto desiderato?

Intanto, Renato e Jimmy, dopo aver trascorso una vacanza indimenticabile saranno pronti a tornare a casa. L'uomo, però, non gradirà l'atteggiamento di Niko, Giulia e Raffaele perché non dimostreranno di avere fiducia in lui.

Così, quando Renato si accorgerà di avere il bagaglio sbagliato, cercherà di risolvere la cosa senza dire nulla a Raffaele.

Renato ritroverà il bagaglio scomparso

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 26 al 30 aprile, rivelano che Patrizio prenderà una decisione molto importante. Si renderà conto, infatti, di non poter continuare ad andare avanti in quel modo e proverà a fare il punto della situazione sulle sue emozioni. Renato, nel frattempo, grazie alla sua determinazione, recupererà il bagaglio giusto.

Nel frattempo, Jimmy apparirà al settimo cielo e si lancerà nei racconti delle sue avventure vissute a Berlino. Giulia e Niko saranno lieti di ascoltare le parole del piccolo.